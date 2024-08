Pranešimas apie LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. rugsėjo 13 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl finansinio investicinio sprendimo priėmimo projekte „Harmony Link jungties statyba“.

2) Dėl 2020-05-26 Harmony Link jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutarties (IPCA) nutraukimo.

3) Dėl 2021-04-23 valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios.

Akcininkų registracijos pradžia: 2024 m. rugsėjo 13 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2024 m. rugsėjo 13 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2024 m. rugsėjo 6 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

LITGRID valdyba 2024 m. rugpjūčio 22 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) Dėl finansinio investicinio sprendimo priėmimo projekte „Harmony Link jungties statyba“​.

Sprendimo projektas:

„1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui, atsižvelgiant į 2024-07-12 Harmony link bendradarbiavimo sutarties (Harmony Link Cooperation Agreement – HLCA sutartis), sudarytos tarp Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. (toliau – PSE S.A.) ir LITGRID AB, LITGRID AB valdybos 2024-07-10 sprendimo pagrindu, 5.3 punktą, priimti finansinį investicinį sprendimą (toliau – FID) įgyvendinant „Harmony Link jungties statyba“ techninį sprendinį tiesti jungtį sausuma Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Projektas) bei patvirtinti šias esmines finansinių investicijų sąlygas:​

1.1. Investicijų objektas – Projekto įgyvendinimas, kurį sudaro:​

1.1.1. naujos dvigrandės 220 kV kintamos srovės (AC) oro linijos/kabelinės tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos/Lenkijos sienos ir Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba;​

1.1.2. Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba Lietuvoje.​

1.2. Projekto maksimalus numatomas biudžetas – 220 030 000 EUR;​

1.3. Planuojama 147 232 471,5 EUR suma bus finansuojama CEF ir sudarys 75% numatomų tinkamų finansuoti išlaidų.​

1.4. Projekto numatoma įgyvendinimo trukmė – 2031-06-30.​

2. Atsižvelgiant į tai, kad 2024-07-26 įsigaliojo CEF dotacijos sutarties Nr. INEA/CEF/ENER/M2020/2226437 ​pakeitimas Nr. 2, šio sprendimo 1 punktas įsigalioja įvykus šioms abiem aplinkybėms:​

2.1. PSE S.A. priėmus teigiamą atitinkamo pobūdžio finansinį investicinį sprendimą;​

2.2. Nutraukus LITGRID AB ir PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jungties jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (Cooperation Agreement for the Implementation Phase of the Submarine Poland-Lithuania HVDC Harmony Link interconnector project – IPCA).​

3. Jei LITGRID AB nevykdys savo įsipareigojimų pagal HLCA, LITGRID AB gali būti atsakinga už PSE S.A. patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą iki 100 mln. EUR.“

2) Dėl 2020-05-26 Harmony Link jūrinės jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutarties (IPCA) nutraukimo.​

Sprendimo projektas:

„Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui nutraukti LITGRID AB valdybos 2020-05-04 sprendimo (protokolo Nr. 8, klausimo Nr. 1), kuriam pritarta LITGRID AB 2020-05-25 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 2, klausimo Nr. 1), pagrindu tarp LITGRID AB ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (IPCA).”

3) Dėl 2021-04-23 valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios.

Sprendimo projektas:

„Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui pripažinti netekusiu galios LITGRID AB valdybos 2021-04-23 sprendimą „Dėl Harmony link projekto investicinio sprendimo įgyvendinimo etapui priėmimo ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo" (protokolo Nr. 13, klausimo Nr. 10), kuris buvo patvirtintas 2021-05-17 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 3, klausimo Nr. 1).”

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu .

LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 29 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2024 m. rugsėjo 13 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 9 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu .

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu .

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu .

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu .

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt .

Pridedama:

Bendrasis balsavimo biuletenis. Įgaliojimo forma.

Daugiau informacijos:

Mantas Bieliauskas, komunikacijos projektų vadovas

+370 652 53424

mantas.bieliauskas@litgrid.eu

