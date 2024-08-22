Briscoe Group 與 Impact Analytics 攜手合作，推動以數據為本的零售業務

紐約, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以 AI 驅動規劃、採購及定價方案的先驅企業 Impact Analytics™，今天宣佈與營運 Briscoes Homewares 及 Rebel Sport 的紐西蘭頂尖零售集團 Briscoe Group 展開合作關係。根據合作夥伴條款，Briscoe Group 將會實施 Impact Analytics 的 AI 採購及供應鏈平台，當中包括 PlanSmart、AssortSmart、InventorySmart 及 AttributeSmart 等軟件，藉此作出以數據為本的決策、提高預測的準確性、加強庫存管理，並於最終提供超凡卓越的客戶體驗。



Briscoe Group 的營運總監 Andrew Scott 說道：「經徹底評估將先進的 AI 功能整合到本公司業務所帶來的機遇後，我們選定了 Impact Analytics 作為合作夥伴，皆因他們擁有出類拔萃、以零售業為重心的平台及經驗豐富的專家團隊。該平台有能力透過動態的模組互動及精密的 AI 預報提供迅速價值，令我們的業務得以面向未來，確保我們穩站於零售業務創新的前沿。」

Impact Analytics 的行政總裁 Prashant Agrawal 表示：「對於能與 Briscoe Group 攜手合作，進行這次令人振奮的業務轉型，我們感到相當自豪。Briscoe Group 團隊對卓越零售及創新的貢獻精神，確實令人深受鼓舞。我們滿有信心，本公司以 AI 作驅動的平台可為他們達成策略目標，並且推動可持續的增長。」

Impact Analytics 的 PlanSmart 模組是專為零售商優化採購時的財務規劃，以及有效管理採購限額預算而設。它善於利用以 AI 驅動的預報來提高財務規劃的準確程度，確保更符合需求及庫存的需要，並且可以協助零售商作出以數據為本的決策，以改善盈利能力及減低庫存過多或缺貨的風險。

AssortSmart 是一款以 AI 作驅動的產品分類規劃軟件，令到像 Briscoe 般的頂尖零售企業可於多個不同地點，建立以客戶為中心、具有盈利能力和本地化的產品分類。透過分析大量數據及採用先進的演算方法，AssortSmart 有助零售商作出明智的決策，以最大限度地提高銷售額、盡可能減少降價情況，並提高整體盈利能力。

InventorySmart 是一款由 AI 作驅動的預報引擎，讓零售商能準確地預測庫存需要，並透過減低過量存貨和完善產品分類及分配來推動盈利能力。InventorySmart 會考慮超過 200 個可變因素，讓決策者全面了解需求，確保對存貨管理及策略規劃作出明智的抉擇。

AttributeSmart 是一款以 AI 作驅動的自動化產品標籤軟件，有助零售商改善產品的可尋性及採購。 該軟件採用電腦視覺及機器學習，從包括影像、文字描述及客戶評論等不同來源，自動產生準確無誤的產品標籤。

關於 Briscoe Group

Briscoe Group 為紐西蘭頂尖的零售集團公司，營運 Briscoe Homewares 及 Rebel Sport 品牌的店舖達 90 間，以及兩個網站。 公司致力為客戶提供優質的產品、卓越的服務，以及無縫的購物體驗。

關於 IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics 提供一套由 AI 驅動的全面解決方案，協助品牌利用預測分析確保其業務可面向未來。 近十年來，該公司一直在開拓及完善 AI 在預報、規劃及業務營運中的應用，為零售、雜貨、製造及快速消費品（CPG）等行業提供服務。Impact Analytics 提供規劃、預報、採購及定價等工具，讓企業可作出以數據為基礎的明智決策，而非依靠去年的數字來預測及規劃今年的業務。 該公司還提供工具，將業界長久以來依賴手動方式操作的電子試算表功能自動化，並且統一及精簡匯報流程，讓行政人員可依靠單一的事實來源作出決策。Prashant Agrawal 為 Impact Analytics 的創辦者及領導人，他曾於 McKinsey 及 Boston Consulting Group 任職高級顧問，目前亦於哥倫比亞大學（Columbia University）擔任兼職教授，任教於零售業中應用 AI 的知識。

欲了解更多詳情，請瀏覽 Impact Analytics。

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