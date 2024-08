Ipsos lance une Offre Publique d'Achat amicale sur infas afin d'acquérir le leader des études de marché dans le secteur public allemand

Paris, Hambourg, 23 août 2024 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, lance une offre publique d'achat amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne.

Basé à Bonn, le groupe infas compte plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2023. Il est coté à la Bourse de Francfort. Ses principaux actionnaires, représentant environ 77,52 % du capital, ont déjà apporté leur soutien à l'acquisition.

Infas réalise des études de marché pour les entreprises, organismes publics et partis politiques. Sa gamme de services inclut des études nationales et internationales sur mesure, notamment sur les sujets relatifs au marché du travail, à l'éducation et aux transports.

Avec près de 20000 collaborateurs, une présence dans 90 pays et plus de 5000 clients dans le monde, Ipsos est l'une des plus grandes sociétés d'études de marché au monde. Elle dispose d'un vaste vivier de panélistes issus de nombreux secteurs, lui permettant de répondre aux besoins de ses clients et de fournir des informations fiables pour une véritable compréhension de la Société, des Marchés et des Individus. En Allemagne, Ipsos compte plus de 500 collaborateurs répartis sur cinq

sites : Hambourg, Berlin, Munich, Francfort et Nuremberg.

Cette acquisition permettra à Ipsos de combiner sa présence mondiale et sa vaste expertise avec l’histoire, le savoir-faire et la réputation d’infas en Allemagne. Le site d’infas à Bonn viendra compléter le réseau d’Ipsos. La structure combinée représentera plus de 800 personnes et offrira à ses clients une gamme encore plus large de services de recherche innovants, sous le nom d’Ipsos infas en Allemagne.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « L’entité combinée constituera l'un des plus grands acteurs du secteur des études en Allemagne, pays qui représente un marché stratégique pour Ipsos. Elle bénéficiera d'une expertise renforcée, d'une clientèle élargie et de synergies significatives. Cette opération s'inscrit parfaitement dans nos objectifs stratégiques 2025, en particulier notre engagement à renforcer notre position de leader auprès de nos clients du secteur public et des gouvernements. Ipsos et infas partagent une approche centrée sur le client et sur l'innovation, ce qui va permettre une forte compatibilité culturelle et une intégration fructueuse. Nous sommes convaincus que cette acquisition génèrera une forte valeur ajoutée pour les actionnaires.»

Menno Smid, Directeur Général d’infas, voit aussi le potentiel d’une éventuelle acquisition : « Si cette transaction avec Ipsos réussissait, ce serait une évolution logique pour infas. Les deux entreprises ont construit leur réputation sur leur engagement envers la satisfaction client, des recherches méthodologiquement rigoureuses et la fourniture d'informations ayant un impact réel sur le monde. Cette opération nous permettrait d'amplifier ces forces à l'échelle européenne et globale et de tirer parti de l'expertise combinée des deux équipes pour façonner l'avenir des études de marché, d'opinion et sociales. Nous serions ravis de porter la puissance des deux marques sur le marché, offrant à nos clients un niveau de service et d’insights inégalé et de nouvelles opportunités à nos collaborateurs. »

Offre Publique d'Achat amicale en numéraire

Alsterhöhe 15. V V AG (à l'avenir : Ipsos DACH Holding AG), une société du groupe Ipsos, a décidé de lancer une offre publique d'achat amicale en numéraire pour toutes les actions infas. Le prix de l'Offre Publique d'Achat sera de 6,80 euros par action, reflétant une valorisation d’infas à 61,2 millions d’euros.

Les termes et conditions définitifs de l'Offre Publique d'Achat seront inclus dans le document d'offre qui doit être approuvé par l'Autorité Fédérale de Surveillance Financière Allemande (BaFin). Le document d'offre et toutes les informations supplémentaires sur l'Offre Publique d'Achat seront disponibles sur le site suivant : www.2024-offer.com

Calendrier et modalités d’approbation

L'Offre Publique d'Achat et le calendrier restent soumis aux autorisations applicables en matière de contrôle des concentrations. La finalisation de l'opération est prévue pour fin 2024.

DISCLAIMER

Ce communiqué de presse, dont aucune conséquence juridique ne peut être tirée, est fourni à titre d'information uniquement. Aucune conséquence juridique de quelque nature que ce soit ne résultera de ce communiqué de presse. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans des juridictions où ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer. Ipsos décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la situation financière d'Ipsos (y compris l'acquisition d’infas Holding AG), ses résultats d'exploitation, ses activités, sa stratégie et ses plans. Ces déclarations pourraient s'avérer inexactes à l'avenir et sont soumises à un certain nombre de facteurs de risque. Ipsos et ses sociétés affiliées déclinent expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce document afin de refléter tout changement dans les attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées. Ipsos n'assume aucune responsabilité quant aux informations financières contenues dans ce communiqué de presse concernant les activités, l'exploitation, les résultats ou la situation financière d’infas Holding AG et de son groupe.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60, STOXX Europe 600 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

