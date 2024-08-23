未成年赌博人员请注意：受监管的线上赌场将没收未成年人赌博盈利，并采用生物识别年龄验证工具

沃特福德，爱尔兰, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为了加大对未成年人赌博的打击力度，全球受监管的线上赌场将没收所有经查实未达法定年龄赌博人员的赌博盈利。 博彩业坚决与非法行为划清界限，同时积极引入先进的生物面部识别年龄验证技术，以进一步巩固其平台的安全性。



OneTwenty 集团旗下的全球赌场信息资源门户网站 Minimum Deposit Casinos (MDC) 表示，这些举措突显了博彩业对此问题的高度重视。 在美国，已有五家新泽西州赌场和一处赛马场没收了未成年赌博人员所赢得的 77,000 美元。

“线上赌场正加大力度，采取坚决果断的措施，以此有效震慑未成年人赌博，并明确强调未成年人赌博有百害而无一利。 我们向孩子们发出严正警告，敦促他们远离博彩网站。 被没收的赌博盈利将转交给相关政府部门，用于支持强迫性赌博治疗等计划。”MDC iGaming 信息主管 Miranda Raaff 表示。

“此外，年龄验证工具的引入标志着我们在履行当前使命的道路上迈出了重要一步。 通过引入这些先进工具，博彩业不仅紧跟数字时代步伐，更是在保护玩家方面树立了全新的标杆。”

德国和阿根廷等国家政府已纷纷加入行动，并支持这些在线网站验证工具。 澳大利亚也紧随其后，英国则在审慎考虑之中。

“随着这一趋势日益升温，预计会有更多线上赌场和国家紧随其后，采取行动。 在这个数字化触手可及的时代，青少年随时能够接触到各种信息，因此，对于未成年人赌博的防范比以往任何时候都重要。”Raaff 表示。

“博彩业将坚定不移地履行其保护未成年人的使命。 通过携手合作以及共同坚守负责任博彩业的承诺，我们正取得显著进展，并将继续为在全球营造更加安全的博彩环境而努力。”

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos 是 OneTwenty 集团旗下的一家全球领先的赌场信息资源门户网站，负责审查和仅向玩家推荐最值得信赖、最可靠且受监管的线上赌场。 为实现这一目标，MDC 致力于严格审查赌场的安全性，确认其具备有效的博彩许可证，配备负责任的博彩工具，采取公平的博彩实践行动。

联系信息： miranda@onetwentygroup.com

网站：www.minimumdepositcasinos.org