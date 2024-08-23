未成年博彩者請注意：受監管網上賭場可充公彩金，並採用生物辨識年齡驗證工具

禾達福特，愛爾蘭, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為了加強打擊未成年人士參與賭博活動，全球受監管的網上賭場將會充公未滿法定年齡賭博者所贏得的彩金。 在博彩業與非法賭博行為劃清界線的同時，業界亦會採用尖端的生物特徵、人面辨識年齡驗證技術以強化其平台。



環球賭場訊息資源門戶，OneTwenty Group 旗下的業務部門 Minimum Deposit Casinos（MDC）表示，這些舉措突顯出博彩業界對此的重視程度。 在美國，五間新澤西州的賭場及一處賽馬場地經已充公 77,000 美元由未成年博彩者所贏得的彩金。

MDC 互聯網博彩資訊主管 Miranda Raaff 透露：「網上賭場都紛紛站出來加強掃蕩，而這種務實嚴肅的手段能起到阻嚇作用，強調未成年從事非法賭博行為不會獲得回報。 我們向兒童發出強烈警示，必須遠離賭博網站。 被充公或沒收的彩金將會轉交予相關政府部門，用作支援賭博成癮等的治療項目。

此外，採用年齡驗證工具標誌著我們持續不斷的使命又邁進了一大步。 透過整合這些先進的工具，博彩業界不僅能與數碼時代同步並進，亦為保障博彩者而樹立了新的基準。」

德國及阿根廷等國家的政府現已加入，並且認可在網上賭場可使用這些驗證工具。 澳洲亦將緊隨其後，而英國則仍在考慮當中。

Raaff 表示：「隨著這種趨勢繼續擴大，預計更多網上賭場及國家或地區將會跟隨。 現今世界中，青少年要使用互聯網服務可謂垂手可得，打擊未成年賭博活動顯得前所未有般重要。

博彩業界仍堅定不移地履行保護未成年人的使命。 通過合作及對負責任賭博作出共同承諾，我們正取得重大的進展，並且會繼續倡議，為全球提供更安全的博彩環境。」

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos 為 OneTwenty Group 旗下的業務部門，是頂尖的環球賭場訊息資源門戶，負責檢視並僅向博彩者推薦最值得信賴和可靠的受監管網上賭場。 透過安全和保安檢測，MDC 對賭場作出仔細的審查，確保賭場持有效的博彩牌照、提供負責任的博彩工具，以及公平的博彩實務。

聯絡資訊：miranda@onetwentygroup.com

網頁：www.minimumdepositcasinos.org