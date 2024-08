Le KFSHRC établit de nouvelles normes mondiales en matière de technologie de RV à l’occasion de la conférence AMEE 2024

RIYAD, Arabie saoudite, 23 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En adoptant sans cesse de nouvelles technologies, le KFSHRC veille à ce que ses apprenants disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour relever les défis de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Ces technologies comblent le fossé entre la théorie et la pratique et préparent les professionnels de la santé à jouer un rôle de premier plan dans un paysage médical de plus en plus complexe et axé sur la technologie.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) conserve sa position de leader en matière d’enseignement médical en intégrant la technologie de pointe de la réalité virtuelle (RV) dans ses programmes de formation.

Le KFSHRC exploite la RV pour créer des environnements d’apprentissage immersifs et interactifs qui simulent des scénarios médicaux réels. Ces expériences virtuelles permettent aux stagiaires de s’exercer à des procédures complexes dans un cadre contrôlé, améliorant ainsi considérablement leurs compétences et leur préparation aux environnements cliniques. Au-delà de l’éducation, la RV est également un outil puissant dans les soins aux patients, améliorant les résultats des traitements, l’engagement, la compréhension et la rétention des informations médicales. Le Saud Jeddah Simulation Centre, créé la même année, a accueilli de nombreuses séances de formation basées sur la RV, étayant ainsi le leadership du KFSHRC en matière d’éducation basée sur la simulation. L’adoption de la RV et d’autres initiatives de simulation ont entraîné une augmentation de 58 % de l’engagement des participants, témoignant de l’effort continu de l’institution pour améliorer les résultats éducatifs.

Les participants à la conférence AMEE 2024 pourront découvrir par eux-mêmes la technologie de RV du KFSHRC, et constater qu’elle révolutionne la formation médicale et établit une nouvelle norme d’excellence éducative à l’échelle mondiale.

En outre, en 2023, le KFSHRC a eu le plaisir d’annoncer sa première certification par l’Accreditation Council for Graduate Medical Education-International (ACGME-I), reflétant son engagement envers les normes mondiales d’excellence et son dévouement au progrès de l’éducation médicale.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante de l’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux par le magazine Newsweek.





