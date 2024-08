Meddelelse nr. 16/2024: Opdaterede resultatforventninger for 2024

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har i dag opdateret selskabets forventninger til resultatet for 2024.

Der forventes nu et resultat svarende til et afkast i intervallet -10% til 0%. Selskabet forventede tidligere et resultat for 2024 der var i overensstemmelse med selskabets langsigtede målsætning om et afkast på 10-15%. Den langsigtede resultatmålsætning er uforandret.

De justerede resultatforventninger for 2024 har baggrund i et fortsat vanskeligt markeds–miljø for mange small cap investeringer præget af lav likviditet og store kursudsving. Endvidere må vi, med baggrund i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2024 for flere af selskaberne i porteføljen, konstatere at potentialet tager længere tid end hidtil forventet at materialisere sig. Investmentcasen vurderes dog fortsat at være intakt, men forsinket.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

