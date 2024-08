Fnac Darty: APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Ivry-sur-Seine, Francia — 23 agosto 2024, 5:45 PM CEST

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

PERIODO DI ADESIONE DAL 2 SETTEMBRE 2024 AL 25 OTTOBRE 2024, SALVO EVENTUALI PROROGHE

In relazione all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l’”Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Fnac Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity Investment S.à.r.l. (“Ruby” e congiuntamente a Fnac Darty, gli “Offerenti”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, gli Offerenti rendono noto che Consob, con delibera del 23 agosto 2024, n. 23231, ha approvato - ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF e dell’art. 38 del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) - il documento di offerta (il “Documento di Offerta”).

Periodo di adesione. Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, corrispondente a 40 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente. Il 25 ottobre 2024 rappresenterà, pertanto, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione all’Offerta, la data di chiusura dell’Offerta.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il periodo di adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024.

Corrispettivo. Gli Offerenti riconosceranno un corrispettivo per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”) pari a: Euro 9,00 (la “Componente in Denaro”); e

0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull’Euronext Paris (la “Componente in Azioni”). Le azioni Fnac Darty offerte come Componente in Azioni del Corrispettivo avranno godimento regolare, apparterranno alla stessa categoria e avranno gli stessi diritti delle azioni di Fnac Darty esistenti alla data della loro emissione. Tali azioni saranno quotate e negoziate su Euronext Paris.

Il Corrispettivo dell’Offerta sarà riconosciuto agli azionisti aderenti di Unieuro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 1 novembre 2024, salvo proroghe del periodo di adesione all’Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In caso di riapertura dei termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, ossia il 15 novembre 2024 (salvo proroghe del periodo di adesione).

Pubblicazione. Il Documento di Offerta contenente una descrizione dettagliata dei termini e delle condizioni dell’Offerta e, tra l’altro, delle modalità di adesione all’Offerta sarà pubblicato in conformità alla normativa vigente sul sito internet di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty (www.fnacdarty.com). Inoltre, il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

presso la sede legale di Fnac Darty in 9 rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d’Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine (Francia);

presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Largo Mattioli, n. 3, 20121 Milano (Italia);

presso la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; and

sul sito internet di Georgeson S.r.l. in qualità di global information agent (www.georgeson.com).

Si ricorda che il Documento di Offerta sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del Regolamento Emittenti, unitamente al documento di esenzione redatto da Fnac Darty ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. Della messa a disposizione del Documento di Offerta e del documento di esenzione verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 16 luglio 2024 e pubblicata, inter alia, sul sito internet di Fnac Darty all’indirizzo www.fnacdarty.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta, nonché le relative condizioni.

L’Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d’Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L’Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d’America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America e il Distretto di Columbia) (gli “Stati Uniti”), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l’effettuazione dell’Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all’Offerta, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all’Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un’offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Fnac Darty

Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti, dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni: www.fnacdarty.com

