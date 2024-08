KFSHRC befähigt zukünftige Führungskräfte im Gesundheitswesen mit innovativen Forschungsprogrammen

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) festigt seine Führungsrolle in der medizinischen Ausbildung und Forschung durch seine Abteilung für akademische und Ausbildungsangelegenheiten (ATA), die strukturiertes Lernen, intensive Workshops und individuelle Betreuung anbietet.

Ein Highlight der medizinischen Ausbildung am KFSHRC ist das King Faisal Aspiring Research Program, das in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Innovationszentrum und der Al-Faisal-Universität entwickelt wurde. Dieses Programm vermittelt den Teilnehmern in einem flexiblen Lehrplan von 12 bis 18 Monaten fortgeschrittene Fähigkeiten in der klinischen Forschung. Diese Initiative, die die Teilnehmer durch den gesamten Forschungsprozess führen soll, hat bereits beachtliche Erfolge erzielt. Es wurden über 60 Forschungsvorschläge eingereicht, was die Wirksamkeit bei der Förderung qualifizierter Forscher unterstreicht.

In ähnlicher Weise wird das Genomic Track Program, das im September 2024 starten soll, eine spezialisierte Ausbildung in Präzisionsmedizin anbieten. Dieses dreimonatige Programm bietet eine umfassende Ausbildung in fünf Schlüsselmodulen und richtet sich an Weiterzubildende und Stipendiaten, die sich für Genomik begeistern. Mit einer auf 10 Teilnehmer pro Kurs begrenzten Klassengröße gewährleistet das Programm eine fokussierte Ausbildung, die die Teilnehmer darauf vorbereitet, in dem sich schnell entwickelnden Bereich der Genommedizin eine Führungsrolle zu übernehmen.

Die Initiativen des KFSHRC stehen im Einklang mit den globalen Trends in der Präzisionsmedizin, die bis 2028 einen Marktwert von 144 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Dieses Wachstum wird durch Fortschritte in der Genomik und der personalisierten Medizin vorangetrieben, die gezieltere und wirksamere Behandlungen ermöglichen. Die Bemühungen des KFSHRC im Bereich der Präzisionsmedizin und der klinischen Forschung positionieren Saudi-Arabien als regionalen Vorreiter und tragen durch bahnbrechende Genomstudien und innovative klinische Studien erheblich zu globalen Fortschritten bei.

Durch die Förderung von Bildung und Forschung in diesen kritischen Bereichen bereitet das KFSHRC die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen vor und stärkt seine Rolle als globaler Vorreiter in der Medizin in Saudi-Arabien und international.

Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.

