Le KFSHRC propose des programmes de recherche innovants aux futurs leaders du secteur de la santé

RIYAD, Arabie saoudite, 24 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) renforce sa position de leader dans l’éducation et la recherche médicale grâce à son Département des affaires universitaires et de formation (Academic & Training Affairs, ATA), qui propose des formations structurées, des ateliers intensifs et un encadrement personnalisé.

Le programme « King Faisal Aspiring Research Program » développé en partenariat avec le Centre de recherche et d’innovation et l’Université Al-Faisal, est l’un des points forts de l’enseignement médical du KFSHRC. Ce programme permet aux stagiaires d’acquérir des compétences en recherche clinique dans le cadre d’un cursus flexible de 12 à 18 mois. Conçue pour orienter les participants à travers le processus de recherche, cette initiative a déjà rencontré un réel succès, avec la soumission de plus de 60 propositions de recherche, indiquant son importance dans la formation de chercheurs expérimentés.

De même, le programme Genomic Track, qui doit être lancé en septembre 2024, proposera une formation spécialisée en médecine de précision. Le programme d’une durée de trois mois dispensera une formation approfondie, s’articulant autour de cinq modules principaux. Il cible des internes et des chercheurs passionnés par la génomique. Grâce aux effectifs de classe limités à 10 étudiants, le programme garantit une formation ciblée et prépare les participants à devenir des leaders dans le domaine en évolution constante de la médecine génomique.

Les initiatives du KFSHRC s’inscrivent dans les tendances mondiales de la médecine de précision qui, selon les prévisions, devrait représenter un marché d’une valeur de 144 milliards de dollars d’ici 2028. Cette croissance est alimentée par les avancées de la génomique et des soins de santé personnalisés, permettant des traitements plus ciblés et plus efficaces. Les programmes du KFSHRC en médecine de précision et en recherche clinique placent l’Arabie saoudite en position de leader régional. Ils contribuent également de manière significative à des avancées mondiales grâce à des études génomiques pionnières et des essais cliniques innovants.

En faisant progresser l’éducation et la recherche dans ces domaines essentiels, le KFSHRC prépare la nouvelle génération de professionnels de la santé et renforce son rôle de leader mondial de la médecine en Arabie saoudite et à l’échelle mondiale.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante de l’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux par le magazine Newsweek.

