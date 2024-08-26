Teledyne FLIR IIS推出Forge 1GigE SWIR红外热像仪系列，采用了索尼SenSWIR IMX990传感器

加拿大里士满, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽交所代码：TDY]旗下公司Teledyne FLIR IIS推出Forge®️ 1GigE SWIR（短波红外）130万像素热像仪。



Forge 1GigE SWIR系列的首款相机配备宽频带、高灵敏度的索尼SenSWIR™️ 130万像IMX990 InGaAs传感器。这款先进的传感器采用5微米像素捕捉可见光和SWIR光谱（VisSWIR）范围内的图像，提供从400微纳米到1700微纳米的扩展光谱范围。这一功能增强了异常检测和材料分析能力，是工业半导体检测、食品和饮料质量控制、回收利用、安全监控、环境监测、精准农业等应用的理想之选。

“我们很高兴能推出Forge SWIR相机系列，将我们的成像产品组合从可见光谱扩展到SWIR波长。”Teledyne IIS总经理Sadiq Panjwani表示，“该系列拓展了Teledyne的SWIR线扫描专业技术，促进了工业检测、环境监测和回收利用等一系列二维区域扫描应用的发展。”

新相机的设计尺寸为40毫米 x 40毫米 x 43毫米，兼顾小巧的体积和卓越的图像质量。Forge 1GigE SWIR包括像素校正、带ROI（感兴趣区域）的序列器、逻辑块和计数器等高级相机功能，可为各种复杂应用提供可靠、精确的控制。

所有IIS相机均由Teledyne软件开发工具包（SDK）Spinnaker® 4和Sapera™处理以及强大的触发到图像可靠性（T2IR）框架提供支持。T2IR是Teledyne SDK中的一套可编程功能，将硬件和软件功能结合在一起，在系统级协同工作，帮助提高检测系统的可靠性和准确性。

如需获取有关新型Forge 1GigE SWIR相机的更多信息，请 访问网站。

在即将举行的活动上观看Forge 1GigE SWIR的现场演示：

机器视觉展览会，2024年10月8日-10日 | 展位号8B10 | 斯图加特展览中心 | 德国斯图加特



关于Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS（集成成像解决方案）是一家Teledyne Technologies公司，设计、开发、制造、营销和分销可增强生产力和开发的工业级技术。该公司通过机器视觉、球面成像和立体成像技术提供创新的传感解决方案。Teledyne FLIR IIS提供多样化的产品组合，服务于工业、医疗、地理空间和先进机器人市场的各种应用。如需了解更多信息，请访问主页。

媒体联系人：

Yuki Chan

Yuki.chan@teledyne.com

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