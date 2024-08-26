Teledyne FLIR IIS推出Forge 1GigE SWIR紅外熱像儀系列，採用了索尼SenSWIR IMX990感測器

加拿大里士满, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 推出Forge 1GigE SWIR紅外熱像儀系列，採用了索尼SenSWIR IMX990感測器



Forge 1GigE SWIR系列的首款相機配備寬頻帶、高靈敏度的索尼SenSWIR™️ 130萬像IMX990 InGaAs感測器。這款先進的感測器採用5微米像素捕捉可見光和SWIR光譜（VisSWIR）的圖像，提供從400奈米到1700奈米的擴展光譜範圍。這一功能增強了異常檢測和材料分析能力，是工業半導體檢測、食品和飲料品質控制、回收利用、安全監控、環境監測、精准農業等應用的理想之選。

“我們很高興能推出Forge SWIR相機系列，將我們的成像產品組合從可見光譜擴展到SWIR波長。”Teledyne IIS總經理Sadiq Panjwani表示，“該系列拓展了Teledyne的SWIR線掃描專業技術，促進了工業檢測、環境監測和回收利用等一系列二維區域掃描應用的發展。”

新相機的設計尺寸為40毫米 x 40毫米 x 43毫米，兼顧小巧的體積和卓越的圖像品質。 新相機的設計尺寸為40毫米 x 40毫米 x 43毫米，兼顧小巧的體積和卓越的圖像品質。Forge 1GigE SWIR包括像素校正、帶ROI（感興趣區域）的序列器、邏輯塊和計數器等高級相機功能，可為各種複雜應用提供可靠、精確的控制。

所有IIS相機均由Teledyne軟體開發工具包（SDK）Spinnaker® 4和Sapera™處理以及強大的觸發到圖像可靠性（T2IR）框架提供支持。T2IR是Teledyne SDK中的一套可編程功能，將硬體和軟體功能結合在一起，在系統級協同工作，幫助提高檢測系統的可靠性和準確性。

如需獲取有關新型Forge 1GigE SWIR相機的更多資訊，請訪問網站。

在即將舉行的活動上觀看Forge 1GigE SWIR的現場演示：

機器視覺展覽會，2024年10月8日-10日 | 展位號8B10 | 斯圖加特展覽中心 | 德國斯圖加特



關於Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS（整合成像解決方案）是一家Teledyne Technologies公司，設計、開發、製造、行銷和分銷可增強生產力和開發的工業級技術。 該公司通過機器視覺、球面成像和立體成像技術提供創新的傳感解決方案。Teledyne FLIR IIS提供多樣化的產品組合，服務於工業、醫療、地理空間和先進機器人市場的各種應用。如需瞭解更多資訊，請訪問主頁。

媒體聯絡人：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

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