CarnoSyn® Brands presenta TriBsyn™ al 46° Congresso ESPEN sulla nutrizione clinica e il metabolismo

CARLSBAD, California, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Natural Alternatives International, Inc. (NAI) e Carnosyn® Brands saranno presenti al 46° congresso ESPEN sulla nutrizione clinica e il metabolismo che si terrà in Italia a Milano dal 7 al 10 settembre 2024. ESPEN 2024 offre alle aziende una piattaforma unica per la presentazione e la formazione sulle innovazioni scientifiche nel campo della nutrizione clinica e del metabolismo, favorendo la collaborazione con medici, dietisti, farmacisti, nutrizionisti, scienziati e infermieri.



Il team di NAI e CarnoSyn® Brands sarà disponibile allo stand n. 16 per discutere le ultime evidenze cliniche di TriBsyn™, una formula in attesa di brevetto che utilizza una tecnologia proprietaria per aumentare la biodisponibilità e l'assorbimento della beta-alanina, eliminando efficacemente la comune sensazione di parestesia associata a dosaggi efficaci di beta-alanina. TriBsyn™ offre nuove opportunità per raggiungere fasce di consumatori non ancora esplorate, dagli anziani ai vegani e a chiunque sia attento al benessere. I partecipanti al Congresso sono invitati a visitare lo stand per saperne di più su questo prodotto innovativo.

Aaron Starr, vicepresidente di CarnoSyn® Brands, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare TriBsyn™ al Congresso ESPEN sulla nutrizione clinica e il metabolismo di quest'anno, e di condividere i dettagli della formula clinicamente testata. C'è un'esigenza in continua evoluzione e una domanda crescente di soluzioni per un invecchiamento sano e per il benessere, e questo potenziatore di carnosina brevettato è una novità per le categorie di integratori alimentari, così come per gli alimenti fortificati e a fini medici, che cercano di ottenere benefici concentrandosi sulla vitalità muscolare, sulle prestazioni cognitive e sul supporto anti-invecchiamento".

Dopo ESPEN, il team parteciperà al 20° Congresso della Società Europea di Medicina Geriatrica (EuGMS) a Valencia, in Spagna, dal 18 al 20 settembre.

Scoprite di più su TriBsyn™ visitando lo stand ESPEN n. 16 o il sito www.tribsyn.com.

Informazioni su CarnoSyn® Brands:

CarnoSyn® Brands presenta tre ingredienti brevettati e studiati clinicamente, disponibili esclusivamente presso Natural Alternatives International, Inc: polvere di beta-alanina a rilascio immediato CarnoSyn®, compresse di beta-alanina a rilascio prolungato SR CarnoSyn® e polvere TriBsyn™. Nel 2019, la beta-alanina CarnoSyn® ha ottenuto con successo lo status di NDI dalla FDA e ha ricevuto lo status di GRAS (generalmente ritenuto sicuro) autoconfermato. SR CarnoSyn®, un tipo di somministrazione avanzata di CarnoSyn®, ha ricevuto la conferma GRAS nel 2017. La nuova polvere TriBsyn™ "priva di parestesia" consente a NAI di ampliare la propria offerta di prodotti nella categoria degli integratori alimentari, inclusi i prodotti alimentari a fini medici e altri prodotti alimentari fortificati. Per saperne di più su SR CarnoSyn® nella nutrizione attiva e nel benessere, visitare il sito www.srcarnosyn.com. Per maggiori informazioni sull'ultima innovazione, TriBsyn™, visitare il sito www.tribsyn.com.

Informazioni su NAI:

NAI, con sede a Carlsbad, in California, è un'azienda leader nella formulazione, produzione e commercializzazione di integratori alimentari, e fornisce servizi di partnership strategica ai propri clienti. L'approccio di partnership globale di NAI offre ai clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi nutrizionali innovativi, tra cui ricerca scientifica, ingredienti proprietari, formulazione di prodotti nutrizionali specifici per il cliente, test e valutazione dei prodotti, gestione e supporto del marketing, progettazione di sistemi di confezionamento e consegna, revisione normativa e assistenza per la registrazione internazionale dei prodotti. Per ulteriori informazioni su NAI, visitare il sito www.nai-online.com.

