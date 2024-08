Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance – halvårsrapport for 2024

Bestyrelse har i dag behandlet og godkendt foreningens halvårsrapport for 2024.

De toneangivende økonomier voksede gennem 1. halvår 2024 i et stærkere tempo end ventet primo året. Inflationen forblev fortsat højere end centralbankernes målsætninger, hvilket bevirkede, at de forventede lempelser i pengepolitikken blev udskudt. Alene Den Europæiske Centralbank sænkede behersket styringsrenten i juni, mens den amerikanske centralbank besluttede fortsat at afvente udviklingen i økonomien.

Da markedet ved årets start allerede havde indregnet adskillige nedsættelser af styringsrenterne i løbet af 2024, medførte udviklingen en justering i markedets forventninger til det fremtidige renteniveau. Dette gav rentestigninger og kursfald på obligationsmarkederne i 1. halvår med lave afkast på obligationsinvesteringer til følge.

Den solide økonomiske udvikling medførte generelt stærke regnskaber for de børsnoterede selskaber, hvilket sammen med en appetit på teknologiselskaber med relation til kunstig intelligens skabte grobund for kraftigt stigende aktiekurser. Verdensmarkedsindekset, MSCI World, steg således med

over 15% i 1. halvår. Aktiekursstigningerne var dog ujævnt fordelt, idet vækstaktier steg 20%, mens valueaktier alene steg 10%.

Foreningens afdelinger opnåede positive afkast i 1. halvår 2024. Afkastene blev højere end forventet, men lavere end afdelingernes respektive benchmark.

