Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 26.8.2024 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Protector Forsikring ASA:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 23.8.2024. Protector Forsikring ASA:n suora osakeomistus Lassila & Tikanojasta nousi 1 940 00 osakkeeseen ja 1 940 00 ääneen, mikä on 5,0002 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 5,0002 % äänten kokonaismäärästä.

Protector Forsikring ASA:n osuus ilmoituksen mukaan:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeista: 5,0002 %

Äänistä: 5,0002 % Osakkeista: 5,0002 %

Äänistä: 5,0002 % 38 798 874 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009010854 Osakkeita: 1,940,005

Ääniä: 1,940,005 Osakkeita: 5,0002 %

Ääniä: 5,0002 % A YHTEENSÄ Osakkeita: 1,940,005

Ääniä: 1,940,005 Osakkeita: 5,0002 %

Ääniä: 5,0002 %

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus - - - - - B YHTEENSÄ - - -

