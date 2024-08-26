Bolloré : déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024

| Source: BOLLORE SE BOLLORE SE



 

        
        
        
        
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024  
        
Présentation agrégée par jour et par marché      
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9422/08/2024FR00000392992571 5.8 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9423/08/2024FR00000392999239 5.8 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9423/08/2024FR000003929923980 5.8 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9423/08/2024FR00000392994304 5.8 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9423/08/2024FR000003929949619 5.8 XPAR 
   Total89713 5.8   
        



 

             
             
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024        
             
Détail transaction par transaction           
             
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:32FR00000392995.8 EUR264 CCXE00557843272VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:37FR00000392995.8 EUR364 CCXE00557843312VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:37FR00000392995.8 EUR1072 CCXE00557843313VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:37FR00000392995.8 EUR300 CCXE00557843315VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:37FR00000392995.8 EUR251 CCXE00557843316VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/08/2024 16:59:45FR00000392995.8 EUR320 CCXE00557843372VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-12545b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-13569b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR800 XPAR1110262-13825b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR495 XPAR1110262-14081b236BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR181 XPAR1110262-14593b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR1819 XPAR1110262-14849b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:32FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-15105b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-15361b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-15873b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR685 XPAR1110262-16129b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR1315 XPAR1110262-16385b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR6770 XPAR1110262-16641b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-16897b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-17153b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:08:36FR00000392995.8 EUR185 XPAR1110262-17409b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 09:56:49FR00000392995.8 EUR1496 CCXE00557865182VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 10:00:00FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-22273b236BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 10:00:00FR00000392995.8 EUR713 AQEU00557865486VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910700VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910701VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR227 TQEX00557910705VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910707VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910708VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910709VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910710VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 XPAR1110262-46593b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910711VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR1663 XPAR1110262-46849b236BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR1247 CCXE00557910712VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 AQEU00557910713VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910714VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/08/2024 16:14:24FR00000392995.8 EUR2000 CCXE00557910715VELO1057BOLLORE SE ANNULATION



 

Pièce jointe


Attachments

Tableau de déclaration des opérations de rachat d'actions BOLLORE SE du 19 08 2024 au 23 08 2024