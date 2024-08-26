Bolloré : déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024

|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|22/08/2024
|FR0000039299
|2571
|5.8
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|23/08/2024
|FR0000039299
|9239
|5.8
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|23/08/2024
|FR0000039299
|23980
|5.8
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|23/08/2024
|FR0000039299
|4304
|5.8
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|23/08/2024
|FR0000039299
|49619
|5.8
|XPAR
|Total
|89713
|5.8
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 19 août au 23 août 2024
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|264
|CCXE
|00557843272VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:37
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|364
|CCXE
|00557843312VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:37
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1072
|CCXE
|00557843313VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:37
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|300
|CCXE
|00557843315VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:37
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|251
|CCXE
|00557843316VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|22/08/2024 16:59:45
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|320
|CCXE
|00557843372VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-12545b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-13569b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|800
|XPAR
|1110262-13825b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|495
|XPAR
|1110262-14081b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1324
|XPAR
|1110262-14337b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|181
|XPAR
|1110262-14593b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1819
|XPAR
|1110262-14849b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:32
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-15105b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-15361b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-15873b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|685
|XPAR
|1110262-16129b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1315
|XPAR
|1110262-16385b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|6770
|XPAR
|1110262-16641b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-16897b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-17153b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:08:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|185
|XPAR
|1110262-17409b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 09:56:49
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1496
|CCXE
|00557865182VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-22273b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|TQEX
|00557865482VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|504
|CCXE
|00557865483VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|AQEU
|00557865484VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1981
|CCXE
|00557865485VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 10:00:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|713
|AQEU
|00557865486VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 11:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|19
|CCXE
|00557871928VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 11:55:20
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|16
|XPAR
|1110262-26369b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1984
|XPAR
|1110262-42753b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-44033b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1287
|AQEU
|00557910698VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1773
|TQEX
|00557910699VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910700VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910701VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|733
|CCXE
|00557910702VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-45313b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-45569b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|4382
|XPAR
|1110262-46081b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|4000
|XPAR
|1110262-46337b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|AQEU
|00557910703VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1239
|AQEU
|00557910704VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|227
|TQEX
|00557910705VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|304
|TQEX
|00557910706VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910707VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910708VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910709VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910710VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|XPAR
|1110262-46593b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|2000
|CCXE
|00557910711VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1663
|XPAR
|1110262-46849b236
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|23/08/2024 16:14:24
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1247
|CCXE
|00557910712VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
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Pièce jointe