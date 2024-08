Halvårsrapport for Værdipapirfonden Sydinvest

Selskabsmeddelelse 09/2024



Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S har i dag den 27. august 2024 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2024.

Fondens samlede resultat for første halvår 2024 blev et overskud på 759 mio. kroner mod et overskud på 480 mio. kroner i første halvår 2023.

Download/bestil rapporten

Halvårsrapport 2024 for Værdipapirfonden Sydinvest er vedlagt og kan downloades på sydinvest.dk eller bestilles via tlf. 74 37 33 00.

Venlig hilsen



Syd Fund Management A/S

Karin Sønderbæk

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil