Singapur, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX Ventures, el grupo de inversión de la empresa de tecnología Web3 y exchange de criptos líder OKX, ha anunciado actualizaciones.

OKX Ventures invierte en Space and Time, la capa de computación verificable para IA y blockchains

OKX Ventures anunció hoy su inversión en Space and Time (SxT). Space and Time (SxT) es la capa de computación verificable para IA y tecnología blockchain que combina datos on-chain y off-chain inmutables para ofrecer casos de uso empresariales a contratos inteligentes y grandes modelos de lenguaje (LLM).

El fundamento de OKX Ventures para esta inversión surge de los crecientes desafíos en el análisis de datos y el potencial de la solución innovadora de SxT. Esta inversión se condice con el interés de OKX Ventures en los proyectos dirigidos por tecnología con usos prácticos en el mundo real.

El equipo de investigación de SxT pasó los últimos dos años construyendo un innovador circuito de conocimiento cero (ZK), con el que alcanzó un rendimiento nunca antes visto. Este ofrece a desarrolladores de contratos inteligentes y empresas un método escalable para verificar el procesamiento de bases de datos. La solución se puede aplicar en varios sectores, por ejemplo, en empresas Web2, IA, DeFi, gaming e infraestructura Web3.

SxT ha demostrado su credibilidad a través de su pila tecnológica Proof of SQL en etapa beta desde abril de 2023. Esta procesó un promedio de 5.3 mil millones de solicitudes de bases de datos y 500,000 consultas por mes, que generaron más de $4.5 millones en ingresos recurrentes anuales en diversos casos de uso. Esto demuestra el potencial para un rendimiento on-chain óptimo. El stack de Proof of SQL incorpora pruebas de conocimiento cero, inteligencia artificial y un repositorio de datos. Permite la indexación de las principales cadenas, entre ellas, Ethereum, Bitcoin, ZKSync, Polygon, Sui, Aptos y Sei.

Nate Holiday, cofundador y CEO de Space and Time, manifestó: "Nos complace formar equipo con OKX Ventures con el fin de empoderar a la comunidad con las herramientas que necesitan para construir las aplicaciones verificables en la intersección de la IA y la tecnología blockchain. Space and Time está dando inicio a la próxima generación de apps y DeFi al ofrecer computación verificable para contratos inteligentes, impulsada por la primera y única prueba ZK de menos de un segundo. Creemos que esto hará realidad la visión de la tecnología blockchain: un mundo que no necesite depender de la confianza, lo que será más importante que nunca mientras la IA siga acelerando. Esperamos seguir construyendo juntos".

Como comentó Dora Yue, fundadora de OKX Ventures: "Space and Time ofrece una solución con una experiencia de usuario óptima para comunidades y empresas, incluidas las dapps. Esto significa que los usuarios pueden disfrutar de interacciones de alta calidad con mejor seguridad, lo que permite la autocustodia de activos digitales a través de una base de datos inmutable. También ofrece una mejor experiencia de juego, emparejamiento y ganancias on-chain para jugadores Web3. Ahora las comunidades pueden darles seguimiento a los tableros y explorar oportunidades de manera independiente empleando herramientas impulsadas por IA. Nos complace ver cómo el equipo de SxT utiliza todas las ventajas de la blockchain, sobre todo para entregar datos on-chain a los contratos inteligentes en el tiempo de bloque correspondiente, y ansiamos la llegada del lanzamiento de la testnet de SxT".

Acerca de OKX Ventures

OKX Ventures es el grupo de inversión de OKX, exchange de cripto líder y empresa de tecnología Web3 a nivel global, con un capital inicial de 100 millones de USD. Se centra en buscar los mejores proyectos de blockchain a escala mundial, apoyar la innovación tecnológica de vanguardia en este sector, promover el desarrollo sólido de la industria mundial de blockchain e invertir en valor estructural a largo plazo.

Gracias a su compromiso de apoyar a los emprendedores que contribuyen al desarrollo de la industria blockchain, OKX Ventures ayuda a crear empresas innovadoras y aporta recursos globales y su experiencia previa a los proyectos de blockchain.

Acerca de Space and Time

Space and Time (SxT) es la capa de computación verificable para IA y tecnología blockchain que reúne datos on-chain y off-chain inmutables para ofrecer casos de uso empresariales a contratos inteligentes y LLM. SxT ha desarrollado un tipo de criptografía innovadora llamada "Proof of SQL" que permite a los desarrolladores conectar herramientas analíticas directamente a los contratos inteligentes. De este modo, permite un sinfín de nuevos y potentes casos de uso y lógica de negocios basados en tecnología blockchain. SxT está construida desde cero como una plataforma de datos multicadena para desarrolladores de servicios financieros, gaming, DeFi o cualquier otro proyecto que requiera datos verificables entre la empresa, la blockchain y la IA.