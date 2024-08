Mavenir e Whitestack espandono l’ecosistema delle funzioni di rete aperta

RICHARDSON, Texas, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, fornitore di infrastrutture cloud-native che sta costruendo il futuro delle reti, e Whitestack, sviluppatore open source di soluzioni Telco Cloud, hanno appena annunciato il successo di un allineamento tecnologico che integra perfettamente la soluzione IMS Cloud-Native di Mavenir nella piattaforma Telco Cloud di Whitestack, grazie al prezioso know-how di Mavenir nel facilitare le implementazioni cloud-native. La partnership nasce nell’ambito dell’implementazione presso un operatore leader Tier 1 in America Latina e sfrutta la potenza e le capacità prestazionali del processore Intel Xeon e della tecnologia Intel Ethernet.



La strategia cloud-native di Mavenir consiste, innanzitutto, nel permettere alle società di telefonia mobile di dislocare carichi di lavoro sulle proprie soluzioni cloud. L’annuncio di oggi ne segna la piena integrazione con Telco Cloud di Whitestack, che offre agli operatori più opzioni flessibili per implementare le soluzioni Mavenir, oltre a rimarcare la continua espansione dell’ecosistema delle telecomunicazioni, tesa a svincolare il settore da soluzioni legacy o monolitiche.

Le due società stanno cavalcando l’onda di settore a seguito dell’adozione, da parte di molti operatori, dell’infrastruttura cloud per le funzioni di rete critiche, tendenza che sta suscitando notevole interesse da parte degli operatori tradizionali. Per soddisfare tale domanda, Mavenir e Whitestack offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, semplificando la transizione al cloud.

“Siamo molto soddisfatti di aver completato il processo di integrazione in tempi ragionevoli, in parte grazie alla nostra esperienza con altri Telco Cloud e alla flessibilità di Whitestack nell’adattare la configurazione del loro piano dati per massimizzare le nostre prestazioni”, dichiara Brandon Larson, Vice Presidente Senior e Direttore generale della Strategia aziendale Cloud, IA e IMS di Mavenir, “Il settore si sta spostando verso l’infrastruttura cloud, quindi bisogna adeguare le soluzioni ai carichi di lavoro delle telecomunicazioni e per farlo servono aziende come Mavenir, specializzate sia nel cloud che nelle telecomunicazioni.”

Cloud-Native IMS di Mavenir si basa su un’architettura di microservizi che comprende Containerized Network Functions (CNF) con principi cloud-native, offrendo servizi vocali che sfruttano i vantaggi intrinseci di Kubernetes al fine di garantire un’elevata disponibilità. La soluzione opera sulla piattaforma Telco Cloud di Whitestack secondo un modello di implementazione automatizzata.

“Uno dei tanti aspetti fondamentali di Telco Cloud rispetto a un qualsiasi cloud privato è l’utilizzo di tecniche avanzate per accelerare le prestazioni delle funzioni di rete”, spiega José Miguel Guzmán, Responsabile di Whitestack per lo sviluppo aziendale di Telco/NFV. “Ogni applicazione è dotata di elaborazione, memoria, disco e profilo di traffico propri. In WhiteCloud, abbiamo un controllo granulare su questi aspetti, che ci consente di fornire a ogni VNF o CNF le impostazioni hardware ottimali per massimizzare il throughput, mescolando e abbinando server legacy e di nuova generazione”.

“Le configurazioni dei server basate su processori Intel Xeon includono nuove funzionalità progettate per accelerare il traffico degli utenti. Se combinate con il software Intel Infrastructure Power Manager e il controller Intel Ethernet E810, consentono ai fornitori di servizi di ottimizzare la propria infrastruttura in termini di prestazioni, efficienza energetica e spazio nel data center delle telecomunicazioni”, aggiunge Alex Quach, VP Network e Edge Group di Intel.

Whitestack ha assunto un ruolo determinante nel campo delle infrastrutture aperte in America Latina, fornendo a decine di data center Tier 1 soluzioni Telco Cloud basate su tecnologia open source. La sua offerta comprende reti white box, sistemi ottici ad alta capacità e server COTS basati su processori Intel Xeon.

Mavenir, Whitestack e Intel parteciperanno all’Open Telco Cloud Summit 2024 a Città del Messico il 3 settembre 2024: registrati per partecipare di persona o da remoto.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono di proprietà di Intel Corporation o delle sue filiali.

CHI È MAVENIR

Mavenir costruisce nel presente il futuro delle reti con soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale ed ecosostenibili fin dalla progettazione, consentendo agli operatori di sfruttare al meglio il 5G e di avere accesso a reti intelligenti, automatizzate e programmabili. Le pluripremiate soluzioni di Mavenir, pioniera di Open RAN e forza rivoluzionaria del settore, offrono automazione e monetizzazione alle reti mobili di tutto il mondo, accelerando la trasformazione della rete software per oltre 300 fornitori di servizi di comunicazione in oltre 120 Paesi, al servizio di oltre il 50% degli abbonati a livello globale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.mavenir.com.

CHI È WHITESTACK

La soluzione Telco Cloud di punta di Whitestack integra VNF con macchine virtuali e CNF containerizzati utilizzando modelli di implementazione standard del settore. Inoltre, essendo la più diffusa in America Latina, la soluzione Telco Cloud è certificata da giganti del settore quali HPE e DELL, a garanzia di un alto livello di prestazioni e affidabilità.

Le soluzioni Open Networking di Whitestack rivoluzionano l’infrastruttura di rete. Implementa in DC Fabric aperti con configurazioni Spine e Leaf avanzate o migliora l’accesso ottico e le reti di aggregazione con i nostri switch aperti all’avanguardia (whitebox), il tutto grazie alla gestione infallibile del nostro controller SDN aperto, Whitesdn, per un provisioning di rete automatizzato senza precedenti. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.whitestack.com.

