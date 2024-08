Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Spanish Portuguese Japanese Korean Malay Arabic Italian Dutch

개방형 네트워크 기능의 생태계 확장하는 Mavenir와 Whitestack

Mavenir의 핵심 네트워크 기능을 인텔 기술에 기반한 Whitestack의 개방형 텔코 클라우드 플랫폼과 통합하는 데 성공

August 27, 2024 14:49 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.