Mavenir en Whitestack breiden het ecosysteem van open netwerkfuncties uit

RICHARDSON, Texas, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, de leverancier van cloud-native netwerkinfrastructuur die de toekomst van netwerken bouwt, en Whitestack, een op open source-gebaseerde ontwikkelaar van Telco Cloud-oplossingen, kondigen vandaag de succesvolle voltooiing aan van een technologie-uitlijning waarmee de Cloud-Native IMS-oplossing van Mavenir naadloos kan worden geïntegreerd in het Telco Cloud-platform van Whitestack. Dit demonstreert de doorslaggevende expertise van Mavenir op het gebied van het faciliteren van cloud-native implementaties. De samenwerking werd opgestart als onderdeel van een implementatie met een vooraanstaande Tier 1-operator in Latijns-Amerika en maakt gebruik van de kracht en prestatiemogelijkheden van de Intel Xeon-processor en Intel Ethernet-technologie.



Een fundamenteel aspect van de cloud-native strategie van Mavenir is om mobiele operators de mogelijkheid te geven om Telco-workloads op hun cloudoplossingen te implementeren. De aankondiging van vandaag illustreert de voltooiing van de volledige integratie met de Telco Cloud-oplossing van Whitestack, waardoor telecomoperatoren een breder scala aan flexibele opties krijgen voor de implementatie van Mavenir-oplossingen. Het onderstreept tevens de voortdurende uitbreiding van het telecom-ecosysteem, gericht op het bevrijden van operators van verouderde of monolithische oplossingen

Beide bedrijven profiteren van de dynamiek in de sector, na belangrijke aankondigingen van operators die cloudinfrastructuur implementeren voor cruciale netwerkfuncties. Deze trend wekt grote belangstelling bij traditionele exploitanten. Om aan deze duidelijke vraag te kunnen voldoen, bieden Mavenir en Whitestack een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding, wat de overstap naar cloudoplossingen een gemakkelijke beslissing maakt.

"We zijn verheugd het integratieproces binnen een redelijk tijdsbestek af te hebben gerond, mede dankzij onze ervaring met andere Telco Clouds en de flexibiliteit van Whitestack bij het aanpassen van hun data plane-configuratie om onze prestaties te maximaliseren", stelt Brandon Larson, Senior Vice President en General Manager van Mavenir's Cloud, AI & IMS Business Strategy. "Naarmate de sector steeds meer overstapt op cloudinfrastructuur, moeten cloudoplossingen worden aangepast zodat ze geschikt zijn voor de werklast van telecombedrijven", zegt Brandon Larson verder nog. "Hiervoor zijn bedrijven als Mavenir nodig, die gespecialiseerde vaardigheden hebben ontwikkeld in zowel de cloud als de telecomsector."

De Cloud-Native IMS-oplossing van Mavenir is gebaseerd op een microservices-architectuur die bestaat uit gecontaineriseerde netwerkfuncties (CNF's) die cloud-native principes hanteren en spraakservices bieden die gebruikmaken van de inherente voordelen van Kubernetes om hoge beschikbaarheid te garanderen. Deze oplossing werkt op het Telco Cloud-platform van Whitestack onder een geautomatiseerd implementatiemodel.

"Eén van de vele speerpunten van een Telco Cloud, in vergelijking met een gewone private cloud, is het vermogen om geavanceerde technieken te gebruiken om netwerkfunctieprestaties te versnellen", stelt José Miguel Guzmán, Telco/NFV Business Development Manager bij Whitestack. "Elke applicatie heeft zijn eigen verwerkings-, geheugen-, schijf- en verkeersprofiel. Bij WhiteCloud hebben we gedetailleerde controle over deze aspecten, waardoor we elke VNF of CNF kunnen voorzien van de optimale hardware-instellingen om hun doorstroming te maximaliseren, door oudere en nieuwe generatie servers te combineren."

"Serverconfiguraties op basis van Intel Xeon-processors bevatten nieuwe functies, ontworpen om het gebruikersverkeer te versnellen. In combinatie met de Intel Infrastructure Power Manager-software en de Intel Ethernet E810 Controller, kunnen serviceproviders met deze configuraties hun infrastructuur optimaliseren voor prestaties, energie-efficiëntie en ruimte in het telecomdatacenter", stelt Alex Quach, VP Network and Edge Group, Intel.

Whitestack is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de open infrastructuursector in Latijns-Amerika en levert tientallen Tier 1-datacenters in de regio, met een Telco Cloud-oplossing op basis van open-sourcetechnologie. Het aanbod omvat whitebox-netwerken, optische systemen met hoge capaciteit en COTS-servers met Intel Xeon-processors.

Mavenir, Whitestack en Intel nemen deel aan de Open Telco Cloud Summit 2024 in Mexico City op 3 september 2024. Registreer je om persoonlijk of virtueel deel te nemen.

OVER MAVENIR

Mavenir bouwt vandaag aan de netwerken van morgen met cloud-native, AI-gestuurde oplossingen met een groen ontwerp. Met deze oplossingen kunnen operatoren de voordelen van 5G benutten en intelligente, geautomatiseerde en programmeerbare netwerken creëren. Als pionier van Open RAN en bewezen disruptor in de industrie, leveren de bekroonde oplossingen van Mavenir automatisering en monetisatie over wereldwijde mobiele netwerken, waardoor de transformatie van softwarenetwerken wordt versneld voor meer dan 300 communicatiedienstverleners in meer dan 120 landen, die meer dan 50% van de abonnees wereldwijd bedienen. Voor meer informatie, bezoek www.mavenir.com.

OVER WHITESTACK

De toonaangevende Telco Cloud-oplossing van Whitestack integreert zowel VNF's (op virtuele machines gebaseerd) als CNF's (container-gebaseerd) met behulp van bewezen implementatiemodellen die voldoen aan de industriestandaard. Deze Telco Cloud-oplossing is de meest gebruikte in Latijns-Amerika en beschikt over certificeringen van de giganten HPE en DELL. Hierdoor staat deze oplossing garant voor topprestaties en betrouwbaarheid.

De Open Networking-oplossingen van Whitestack brengen een revolutie teweeg in de netwerkinfrastructuur. Implementeer ze in open DC Fabrics met geavanceerde Spine & Leaf-configuraties of verbeter de optische toegang en aggregatienetwerken met onze hypermoderne open switches (whiteboxes). Dit alles naadloos beheerd door Whitesdn, onze open SDN-controller, voor ongekende geautomatiseerde netwerkvoorziening. Voor meer informatie, bezoek www.whitestack.com.

