Mavenir e Whitestack Expandem Ecossistema de Funções de Rede Aberta

RICHARDSON, Texas, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que estabelece o futuro das redes, e a Whitestack, desenvolvedora de soluções com base em código aberto Telco Cloud, anunciaram hoje a conclusão bem-sucedida de um alinhamento tecnológico que viabiliza que a solução Cloud-Native IMS da Mavenir seja perfeitamente integrada à plataforma Telco Cloud da Whitestack – demonstrando a experiência fundamental da Mavenir em facilitar implantações nativas na nuvem. A colaboração teve início como parte de uma implantação com uma operadora líder de Nível 1 na América Latina utilizando os recursos de energia e desempenho do processador Intel Xeon e da tecnologia Intel Ethernet.



A capacitação de operadoras móveis para implantar cargas de trabalho de telecomunicações em suas soluções de nuvem é um aspecto fundamental da estratégia nativa de nuvem da Mavenir. O anúncio de hoje marca a conquista da integração total com a solução Telco Cloud da Whitestack – oferecendo às operadoras de telecomunicações uma gama mais ampla de opções flexíveis para implantação das soluções da Mavenir – e ressalta a expansão contínua do ecossistema de telecomunicações com o objetivo de liberar as operadoras de soluções legadas ou monolíticas

As duas empresas estão capitalizando o ímpeto do setor, após anúncios significativos de operadoras que adotaram a infraestrutura de nuvem para funções críticas de rede. Essa tendência está gerando interesse substancial de parte das operadoras tradicionais. Para atender essa visível demanda, a Mavenir e a Whitestack estão oferecendo uma relação desempenho/custo atraente, facilitando a transição para soluções de nuvem.

"Estamos muito satisfeitos com a finalização do processo de integração em um prazo razoável, graças em parte à nossa experiência com outras Telco Clouds e à flexibilidade da Whitestack em ajustar sua configuração de plano de dados para maximizar nosso desempenho", disse Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Mavenir's Cloud, AI & IMS Business Strategy. Ele acrescentou: "Com a indústria adotando cada vez mais infraestrutura de nuvem, as soluções de nuvem devem ser adaptadas para se adequar às cargas de trabalho das empresas de telecomunicações", disse Brandon Larson. "Para que isso seja possível, são necessárias empresas como a Mavenir que desenvolveram um conjunto de habilidades especializadas em nuvem e telecomunicações."

A solução Cloud-Native IMS da Mavenir tem por base uma arquitetura de microsserviços composta por Containerized Network Functions (CNFs) que adotam princípios nativos da nuvem, oferecendo serviços de voz que utilizam os benefícios intrínsecos do Kubernetes para garantir alta disponibilidade. Esta solução opera na plataforma Telco Cloud da Whitestack sob um modelo de implantação automatizada.

"Um dos muitos aspectos principais de uma nuvem de telecomunicações, em comparação com uma nuvem privada regular, é a sua capacidade de utilizar técnicas avançadas para acelerar o desempenho da função de rede", disse José Miguel Guzmán, Gerente de Desenvolvimento de Empresas de Telecomunicações/NFV da Whitestack. “Cada aplicativo tem seu próprio processamento, memória, disco e perfil de tráfego. Na WhiteCloud, temos controle granular desses aspectos, o que nos permite fornecer a cada VNF ou CNF as configurações de hardware ideais para maximizar sua taxa de transferência, misturando e combinando servidores legados e de nova geração.”

“As configurações de servidor com base nos processadores Intel Xeon incluem novos recursos projetados para acelerar o tráfego de usuários. Quando combinadas com o software Intel Infrastructure Power Manager e o Intel Ethernet E810 Controller, essas configurações viabilizam que os provedores de serviços otimizem sua infraestrutura para desempenho, eficiência energética e espaço no data center de telecomunicações", disse Alex Quach, Vice-Presidente de Rede e Edge Group da Intel.

A Whitestack emergiu como uma principal participante no espaço de infraestrutura aberta na América Latina, fornecendo dezenas de data centers Tier 1 na região com uma solução Telco Cloud com base em tecnologia de código aberto. Sua oferta inclui rede whitebox, sistemas ópticos de alta capacidade e servidores COTS com processadores Intel Xeon.

A Mavenir, a Whitestack e a Intel estarão presentes no Open Telco Cloud Summit 2024 na Cidade do México no dia 3 de setembro de 2024 – inscreva-se para participar pessoal ou virtualmente.

SOBRE A MAVENIR

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com .

SOBRE A WHITESTACK

A principal solução Telco Cloud da Whitestack integra VNFs (com base em máquina virtual) e CNFs (com base em contêiner) usando modelos comprovados de implantação padrão do setor. Como a solução de nuvem de telecomunicações implementada mais amplamente na América Latina, ela ;e certificada pelos gigantes da indústria HPE e DELL, garantindo desempenho e confiabilidade de primeira linha.

As soluções de Open Networking da Whitestack revolucionam a infraestrutura de rede. Implementações em DC Fabrics abertos com configurações avançadas de Spine & Leaf ou aprimoramento do acesso óptico e redes de agregação com nossos switches abertos de última geração (whiteboxes). Tudo perfeitamente gerenciado pelo nosso controlador SDN aberto, Whitesdn, para provisionamento automatizado incomparável de rede. Para mais informação, visite www.whitestack.com .