Bitget 发布 P2P 安全层 “盾牌”，确保安全并减少用户损失

塞舌尔，维多利亚, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密币交易所 Bitget 宣布了发布 P2P 安全层 “盾牌”，增加点对点（P2P）交易中的安全。该全新安全层的目的在于保护用户、建立平台的信任度和可靠性，防止 P2P 交易中可能出现的诈欺活动。

Bitget 的 P2P “盾牌”项目为在对点清算中遭受诈骗的用户提供资金保护。在这种情况下，我们保证用户获得补偿，以减少和平台运营相关的直接损失。该功能的目的是在用户间建立信任，确保对交易体验更有信心。

P2P “盾牌”是对 Bitget 安全层的补充，其拥有 3亿美元的防护资金 和透明的 储备金证明 。引入 Bitget 的 P2P “盾牌”，显示了该平台专注于创建更安全的 P2P 交易环境。通过解决潜在风险，Bitget 的目的是强化其作为加密币领域受信任平台的地位。

为防止 P2P 诈欺，重要的是，用户需先验证支付订金再发送加密币，并将付款标记为完成。此外，交易商应该避免付款后取消订单，不要在交易中分享个人详细信息。用户不应该相信未验证的沟通，需要确保发送人的姓名符合 KYC 详细信息，并且只在平台内交易，确保安全。

值得注意的是，“盾牌”项目只涵盖平台相关的问题。我们鼓励用户保持警觉，谨慎行事，因为由用户相关的错误（比如未能验证付款，或者与不受信任者进行交易）造成的损失不在保障范围内。

作为法币至加密币的主要渠道，Bitget 的 P2P 平台现在支持将近70种法币，包括欧元、尼日利亚奈拉和巴西雷亚尔。为方便支付，其添加了30多种支付方式，包括 Volet.com（之前叫做Advcash）、Revolut和银行转账。

请在 此处 查看官方通知，了解更多 P2P “盾牌”的详情。

关于 Bitget

成立于2018年，Bitget 是世界领先的 加密币交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所服务着来自100多个国家和地区的3000多万名用户，通过自己开创性的复制交易功能和其它交易解决方案，致力于让用户更智能地进行交易。前身为 BitKeep 的 Bitget Wallet 是世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列综合的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、交换、NFT 市场、DApp 浏览器等。Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队）。

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