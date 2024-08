Von Versorgung zu Verbindung: KFSHRC fördert gemeinnütziges Engagement

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Einklang mit Saudi-Arabiens Gesundheitszielen der „Vision 2030“ leistet das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) mit wegweisenden Ausbildungsprogrammen für zukünftige Führungskräfte, die sich positiv auf die saudische Gesellschaft auswirken, einen wesentlichen Beitrag zur Innovation im Gesundheitswesen.

Seitens der Abteilung für Aus- und Fortbildung des KFSHRC wird die Einhaltung hoher Standards in allen Facharzt- und Stipendienprogrammen der Einrichtung sichergestellt. Die kürzlich erfolgten uneingeschränkten Akkreditierungen durch den Accreditation Council for Graduate Medical Education-International (ACGME-I) und die Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS) untermauern das weltweite Renommee des Krankenhauses. Dank der simulationsgestützten Ausbildung und anderer Bildungsinitiativen haben im Jahr 2023 88 % der Assistenzärzte die Prüfung bestanden und 89 % der zugelassenen Assistenzärzte haben sich für das KFSHRC als erste Wahl entschieden. Zudem werden Auszubildende in der Health Advocacy Clinic des KFSHRC in Kampagnen zur Gesundheitsaufklärung, zur Beratung von Patienten und Familien und zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung eingebunden.

Über das Life Support Training Centre des KFSHRC wurden außerdem verschiedene Gemeinschaftsinitiativen ins Leben gerufen, die darauf abzielen, mehr Menschen den Zugang zu lebenserhaltenden Maßnahmen zu ermöglichen. Dazu gehören der Fire Safety & CPR Awareness Day und das in Zusammenarbeit mit der American Health Association (AHA) durchgeführte Advanced Stroke Life Support (ASLS)-Training, bei dem zahlreiche Fachkräfte des Gesundheitswesens zertifiziert wurden und die Gemeinschaft besser auf Schlaganfallereignisse vorbereitet wurde. Im Rahmen der kürzlich durchgeführten Clinical Trials Awareness Campaign wurde die Öffentlichkeit über die Bedeutung klinischer Studien für die Entwicklung des Gesundheitswesens aufgeklärt. Dies unterstreicht das Engagement des KFSHRC für die Einbeziehung der Gemeinschaft und die Förderung medizinischer Erkenntnisse.

Gemeinnütziges Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildungsprogramme des KFSHRC, das jedem Teammitglied Grundsätze vermittelt, die es ihm ermöglichen, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Diese beiden Schwerpunkte – akademische Exzellenz und gemeinnütziges Engagement – versetzen Individuen und Gemeinschaften in die Lage, sich aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern und eine bessere Gesundheitsversorgung anzustreben.

Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.

