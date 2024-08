Du soin au lien : le KFSHRC défend l’engagement communautaire

RIYAD, Arabie Saoudite, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite concernant les soins de santé, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) se place à la pointe de l’innovation en matière de soins de santé, avec des programmes de formation novateurs pour les futurs dirigeants qui ont un impact positif sur la communauté saoudienne.

Le département d’éducation et de formation du KFSHRC s’assure que tous les programmes pédagogiques de bourse et de résidence proposés par l’établissement répondent aux plus hautes exigences. Les récentes accréditations délivrées par l’Accreditation Council for Graduate Medical Education-International (ACGME-I) et la Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS), qui ont accordé une accréditation institutionnelle complète à l’hôpital, renforcent sa réputation sur le plan international. La formation basée sur la simulation et d’autres initiatives pédagogiques ont permis d’atteindre un taux de réussite des résidents de 88 % aux examens de la commission en 2023. De plus, 89 % des résidents qui ont été acceptés ont opté pour le KFSHRC en premier choix. En parallèle, la Health Advocacy Clinic du KFSHRC invite les stagiaires à participer à des campagnes de sensibilisation en matière de santé, à conseiller les patients et les familles et à améliorer les connaissances de la communauté en matière de santé.

Par ailleurs, diverses initiatives communautaires visant à élargir l’accès aux techniques de sauvetage ont été lancées par l’intermédiaire du Life Support Training Centre du KFSHRC. Parmi ces initiatives, on peut citer notamment la journée de sensibilisation à la sécurité incendie et à la RCP et la formation Advanced Stroke Life Support (ASLS), réalisée en collaboration avec l’American Health Association (AHA), qui a délivré des certificats à de nombreux professionnels de santé et permis d’améliorer le niveau de préparation de la communauté en cas de survenue d’accidents vasculaires cérébraux. La récente campagne de sensibilisation aux essais cliniques a également permis d’informer le public quant à l’importance des essais cliniques dans le développement des soins de santé, et a souligné l’engagement du KFSHRC envers la communauté et l’avancement des connaissances médicales.

Les soins à la communauté font partie intégrante des programmes pédagogiques du KFSHRC, qui s’efforce d’inculquer des principes permettant à tous les membres de l’équipe d’avoir un impact positif sur la communauté. Cette double focalisation sur l’excellence académique et l’engagement communautaire permet aux personnes et aux communautés de jouer un rôle actif dans leur santé, et de contribuer à obtenir de meilleurs résultats en matière de soins de santé.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre s’est classé en tête des établissements de santé au Moyen-Orient et en Afrique, et s’est distingué au 20e rang mondial du classement dédié aux 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive. Son empreinte est également reconnue au titre de la plus importante marque de santé du royaume saoudien et du Moyen-Orient en 2024, selon le classement 2024 de Brand Finance. De plus, la même année, le magazine Newsweek l'a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

