Halvårsrapport 2024 – Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2024 på sit møde den 28. august 2024.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 16 afdelinger for 1. halvår 2024 er et overskud på 2,96 mia. kr. mod et overskud på 1,53 mia. kr. i 1. halvår 2023.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2024 44,25 mia. kr., hvilket er en stigning på 23,8% i forhold til ultimo 2023. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 1,84 mia. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 0,20 mia. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2023.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af Halvårsrapport 2024, som vedlægges.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2024 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

