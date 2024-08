Sunly, producteur d’énergie renouvelable, lève 300 millions d’euros pour renforcer la sécurité énergétique et accélérer le développement des projets d’énergie renouvelable dans les pays baltes et en Pologne

TALLINN, Estonie, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunly, un producteur d’énergie renouvelable de première importance, a levé 300 millions d’euros de financement par emprunt pour accélérer la construction de parcs solaires, éoliens, de stockage et hybrides dans les pays baltes et en Pologne, représentant une capacité totale de 1,3 GW. Ce financement est coassuré par Rivage Investment, via REDI HR2, son deuxième fonds de dette d’infrastructure à haut rendement et son fonds de dette d’infrastructure durable, Fund for Infrastructure Climate Solutions, et par Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), via son Green Credit Fund I, avec une participation supplémentaire de la Kommunal Landspensjonskasse (KLP), le plus gros fonds de pension norvégien, par le biais de fonds gérés par CIP. Le montant levé traduit bien la forte conviction du marché quant à la capacité de Sunly à incarner le fer de lance de la transformation régionale de l’énergie.



Alors que l’UE s’efforce activement de réduire sa dépendance au gaz russe, elle est confrontée à des enjeux permanents. Selon Clean Energy Wire, malgré les efforts déployés par les pays de l’UE pour réduire cette dépendance, les quantités de gaz naturel importé de Russie en mai 2024 dépassent de 30 % celles de septembre 2022. Dans les pays baltes et en Pologne, l’influence majeure qu’exerce la Russie sur le marché régional de l’énergie a historiquement exposé ces territoires aux fluctuations des prix et aux perturbations de l’approvisionnement liées aux tensions géopolitiques, entraînant souvent des coûts énergétiques plus élevés pour les consommateurs que dans d’autres pays d’Europe. La désynchronisation des réseaux électriques russe et biélorusse, prévue pour février 2025, vise à renforcer l’indépendance et la sécurité énergétiques de la région.

Selon Priit Lepasepp, cofondateur et PDG de Sunly : « Cet investissement nous permet d’améliorer notre infrastructure avec de nouvelles connexions au réseau et de nouveaux parcs solaires dans les pays baltes, qui appuieront le développement de nos éoliennes terrestres et de notre pipeline de stockage. Pour réduire les coûts énergétiques, nous nous concentrerons sur deux domaines clés : la construction d’un pipeline hybride doté de capacités de stockage et l’avancement de l’électrification des systèmes de chauffage et de mobilité pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles importés et optimiser l’utilisation des ressources renouvelables locales. »

Sunly entend développer des parcs hybrides intégrés qui associent l’énergie éolienne, l’énergie solaire et des batteries de stockage d’énergie sous un seul toit et en ligne directe vers les consommateurs. Cette méthode améliore la stabilité de la production d’énergie sous diverses conditions météorologiques et en optimise la rentabilité en réduisant les frais de connexion au réseau, estimés à plus de la moitié du coût total de l’énergie. Cette approche devrait profiter de manière significative aux consommateurs, en particulier aux grands clients industriels qui consomment beaucoup d’énergie, en renforçant la sécurité énergétique et l’efficacité opérationnelle au niveau régional.

Gaétane Tracz, Associée et Responsable de l’équipe de dette d’infrastructure chez Rivage, indique : « Nous sommes ravis d’accompagner la solide équipe de direction de Sunly dans son ambitieuse trajectoire de croissance et de l’aider à accélérer la construction de parcs hybrides d’énergie renouvelable dans les pays baltes et en Pologne. Nous partageons la mission de Sunly, qui est de contribuer à produire de l’énergie dans un but précis, de favoriser la sécurité énergétique de l’UE et de réaliser des investissements à la fois attrayants en termes de performance et d’impact ESG. »

Jakob Groot, Associé chez CIP et Co-responsable du CI Green Credit Fund I, ajoute : « Nous sommes très heureux de démarrer ce partenariat avec Sunly et de collaborer avec son équipe de gestion très expérimentée. Ce montage financier contribuera de manière significative au développement et à la construction de projets d’énergie renouvelable. Il va dans le sens des objectifs de décarbonation dans les pays baltes et en Pologne, et représente un investissement intéressant pour notre Green Credit Fund I. »

Oliver Siem, Directeur des investissements et des opérations à la Kommunal Landspensjonskasse (KLP), relève pour sa part : « Nous sommes une fois de plus heureux d’être invités à participer comme co-investisseur dans un projet d’énergie renouvelable en Pologne et dans les pays baltes grâce à notre relation de longue date avec CIP. C’est l’une des nombreuses étapes qui nous permettront d’atteindre notre objectif et de nous aligner sur l’Accord de Paris à l’horizon 2050. »

L’un des premiers projets à bénéficier de ce financement est le parc solaire Risti de 244 MW en Estonie, capable de couvrir la consommation annuelle d’électricité de 55 000 ménages. Ce parc est actuellement conçu comme un parc hybride, mais Sunly dispose déjà de plans d’expansion prévoyant l’installation d’éoliennes terrestres et de systèmes de stockage par batterie.

Par ailleurs, la construction de quatre parcs solaires en Lettonie, d’une capacité totale de 553 MW est sur le point de débuter. Ces parcs lettons sont également de type hybride, et prévoient à terme l’intégration d’éoliennes ou de systèmes de stockage par batterie, ou une combinaison des deux. La capacité de 1,3 GW comprend aussi plusieurs grands parcs solaires hybrides en Lituanie, ainsi que des parcs solaires de petite et grande taille en Pologne d’ici à la fin de 2026.

Cet investissement a permis d’accompagner le développement de Sunly avec un total de 765 millions d’euros de dettes et de capitaux propres provenant de divers investisseurs, dont le fonds français Mirova, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et diverses autres banques. En 2023, Sunly a réussi à lever environ 200 millions d’euros auprès de ses investisseurs existants, du fonds Mirova et de la BERD pour poursuivre le développement et la construction de parcs solaires et éoliens en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.

Anna Lindpere

Responsable de la communication de Sunly

anna.lindpere@sunly.ee

+37256463229

Sunly est un producteur d’énergie renouvelable qui développe et exploite des projets d’énergie renouvelable dans les pays baltes et en Pologne et qui investit dans des start-ups du secteur de l’électrification. L’activité principale de Sunly, la production d’énergie renouvelable, joue un rôle décisif dans la réalisation des objectifs en matière de climat, de sécurité énergétique et d’accessibilité à l’énergie qui se profilent dans la région. À ce jour, Sunly exploite des parcs solaires opérationnels représentant 230 MW et des parcs en construction représentant 126 MW, ainsi qu’un système de stockage de 2 MWh intégré à un parc solaire. En complément de ce financement par emprunt, Sunly cherche à obtenir un financement de premier rang basé sur le projet afin de financer intégralement les dépenses d’investissement requises pour les sites de Risti et de Lettonie. Ces nouveaux aménagements totalisant 1,3 GW porteront la capacité renouvelable totale de Sunly à 1,6 GW, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 4,6 GW de projets renouvelables opérationnels d’ici à 2030.

Fondée en 2010, Rivage Investment gère environ 7,7 milliards d’euros d’actifs grâce à ses stratégies d’investissement complémentaires sur l’ensemble du spectre risque-rendement du crédit, de l’investment grade (infrastructures de base garanties et prêts aux entités publiques) à l’impact à haut rendement et à la dette de croissance axée sur la transition vers l’énergie propre et la décarbonation à plus grande échelle. Ces stratégies sont étayées par l’approche novatrice de Rivage en matière d’ESG, laquelle est intégrée à l’ensemble de l’organisation, du processus d’investissement et de l’orientation des investissements.

Fondée en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) est aujourd’hui le plus grand gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables et un leader mondial dans l’éolien offshore. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur les investissements dans l’éolien offshore et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et l’énergie issue des déchets, la transmission et la distribution, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et le Power-to-X. CIP gère 12 fonds et a levé à ce jour environ 28 milliards d’euros pour des investissements dans l’énergie et les infrastructures connexes auprès de plus de 160 investisseurs institutionnels internationaux. CIP compte environ 500 employés et 12 bureaux dans le monde.

Le Copenhagen Infrastructure Green Credit Fund I (CI GCF I) a été lancé en février 2022 et ses engagements s’élèvent à 1 milliard d’euros, auxquels s’ajoutent 200 millions d’euros gérés en co-investissement. CI GCF I est le premier fonds de dette de CIP et fournit de la dette privée de financement de projet avec des caractéristiques de risque subordonné pour accompagner des projets d’énergie renouvelable dans le monde entier.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) est la plus grande compagnie d’assurance-vie de Norvège. KLP fournit des services financiers, de retraite et d’assurance aux municipalités, aux autorités des comtés, aux entreprises de santé et aux entreprises des secteurs public et privé, ainsi qu’à leurs employés. Le KLP Group dispose d’un actif total de plus de 1 000 milliards de couronnes norvégiennes. KLP soutient l’Accord de Paris et l’objectif de 1,5 degré. Le conseil d’administration a désormais adopté la feuille de route de KLP pour atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici à 2050. Celle-ci décrit la manière dont KLP œuvrera et évaluera sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Augusta a fait acte de conseiller financier exclusif de Sunly au long du processus. Ashurst, Gide et Ellex ont été les conseillers juridiques des prêteurs, tandis que White & Case, Sorainen et CMS ont représenté Sunly.

