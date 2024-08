AGI présentera ses dernières innovations à l’IFA 2024

TAIPEI, Taïwan, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGI Technology, un important fournisseur taïwanais de solutions de stockage haute performance, se prépare à faire une présentation passionnante lors de l’IFA 2024. Cet événement prestigieux aura lieu du 6 au 10 septembre prochain au parc des expositions de Berlin, et AGI y dévoilera ses dernières avancées au stand n°110 du Hall 11.2.



Détails de l’événement

Date de l’événement : du 6 au 10 septembre 2024

Heure : de 10h00 à 18h00

Lieu : parc des expositions de Berlin, Hall 11.2

Stand : n°110

Des innovations qui reflètent l’engagement d’AGI envers les solutions de stockage avancées

La carte microSD Supreme Pro TF138 de 2 To

Toute première carte microSD de 2 To au monde, la Supreme Pro TF138 offre une capacité de stockage sans précédent. Elle a été conçue pour répondre aux besoins des tournages de longue durée, des caméras d’action, des extensions de stockage mobile et des consoles de jeu portables telles que la Nintendo Switch. Associée à un lecteur compatible Type-C, la carte microSD Supreme Pro TF138 2 To atteint des vitesses de lecture/écriture impressionnantes de 170/160 Mo/s, garantissant ainsi un accès rapide aux données et une intégration parfaite avec les smartphones et autres appareils portables.

Série TURBOJET RGB DDR5

La série TURBOJET RGB DDR5 atteint des vitesses allant de 6 000 à 8 000 MHz. Bien adaptée aux overclockers, aux joueurs, aux créateurs de vidéos et aux utilisateurs intensifs d’ordinateurs qui ont besoin de performances de haut niveau, cette série est dotée d’un éclairage RVB dynamique et programmable et prend en charge les technologies Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. Au-delà de sa vitesse, la série TURBOJET RGB DDR5 présente une haute compatibilité avec les plateformes Intel et AMD, ce qui permet une expérience informatique entièrement personnalisable et de haute performance.

Disque SSD SATA III de 2,5" AI238 de 8 To

Le disque SSD SATA III de 2,5" AI238 de 8 To est conçu pour les utilisateurs qui recherchent avant tout une immense capacité de stockage. Doté d’une grande capacité de 8 To, ce disque SSD délivre suffisamment d’espace pour gérer des ensembles de données volumineux, des bibliothèques multimédias très complètes et des jeux de haute performance. Il s’agit d’une solution fiable et durable pour les utilisateurs intensifs et les passionnés qui ont besoin d’une capacité de stockage importante sans compromis.

En plus de ces produits vedettes, AGI Technology présentera une large gamme de solutions avancées à l’IFA 2024. Nous vous invitons à découvrir la gamme complète et à rencontrer nos experts au stand n°110 pendant l’événement.

À propos d’AGI

AGI est un fournisseur de solutions de stockage haute performance de premier plan, développant une série de produits innovants qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients. AGI s’engage à fournir des capacités de stockage de pointe et des performances supérieures pour permettre à ses clients de profiter d’expériences numériques exceptionnelles.

Contact

Équipe commerciale

sales@agi-tech.com.tw

+886-2-27937256

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47fd4728-3aac-46f5-8834-da6fb7a62f0f