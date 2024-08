Grands Frères Grandes Sœurs du Canada lance la campagne Mentorat égale 2.0.

TORONTO, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada lance un appel aux bénévoles souhaitant devenir de « Grandes » mentores et de « Grands » mentors. La campagne « Mentorat égale 2.0 » sera lancée en septembre à l’occasion du Mois des GFGS pour inciter les personnes de plus de 18 ans à en apprendre plus sur le mentorat et sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans l’équation.



Basée sur la campagne initiale lancée en septembre dernier, cette initiative permet de mettre en lumière des adultes dont la vie a été façonnée par les relations de mentorat vécues dans leur enfance. Le mentorat est une relation qui nourrit le potentiel et favorise la croissance. Au fil du temps, le lien qu’il permet de forger s’approfondit. Pour les mentores et mentors, les récompenses s’ajoutent à l’épanouissement qu’apporte le mentorat, et pour les personnes mentorées, les avantages sont exponentiels.

« Entendre ces adultes s’exprimer sur les expériences de mentorat vécues pendant leur enfance est une véritable source d’inspiration, se réjouit Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Leurs récits et anecdotes prouvent à quel point le mentorat aide les enfants à prendre des décisions positives et à accéder à leur résilience, ce qui améliore directement leur situation personnelle jusqu’à l’âge adulte. »

Cette année, la campagne Mentorat égale met en scène Marc Lafleur, un entrepreneur canadien, pilote de course et ancien « Petit » (mentoré), dont les choix de vie ont été soutenus par la personne offrant du mentorat qu’il a rencontrée il y a plus de vingt ans. Marc a récemment collaboré avec Mercedes-Benz Canada et les GFGS dans le cadre des événements « Propulser votre avenir », où il partage son histoire avec la prochaine génération de personnes mentorées (« Petites » et « Petits ») et de personnes qui font du mentorat (« Grandes » et « Grands »), dans l’espoir de servir d’inspiration et de les convaincre que tout le monde peut réussir, quel que soit son milieu.

Le Mois des Grands Frères Grandes Sœurs est célébré dans tout le Canada pour mettre en lumière le travail important effectué par le réseau des GFGS au sein des communautés. C’est l’expérience de la vie que les enfants ont besoin d’apprendre de leurs mentores et mentors. Les personnes qui font du mentorat donnent quelques heures de leur temps par mois et reçoivent une formation et le soutien de personnel professionnel sur la manière de bâtir une relation saine et constante avec une personne adulte.

« Honnêtement… Le fait d’avoir été mentoré pendant mon enfance m’a sûrement sauvé la vie », explique Mike Stackhouse en repensant à son parcours en tant que Petit (mentoré) dans les provinces de l’Atlantique. Il dirige à présent une société d’impression à Yorkton, en Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur Marc et Mike et sur les possibilités de mentorat, visitez le site Mentorategal.ca.

À propos de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GFGSC) est un organisme de premier plan sans but lucratif qui rassemble les prestataires locaux de services de mentorat d’un océan à l’autre au sein de communautés urbaines, rurales, éloignées et autochtones. GFGSC soutient des prestataires de services distincts au sein des Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) par le biais d’un modèle fédéré en stimulant la croissance, l’innovation et la force collective dans l’ensemble du réseau des GFGS. Les enfants et les familles sont au cœur de tout ce que nous faisons. En 2023, plus de 31 600 enfants ont bénéficié de relations de développement avec plus de 17 500 bénévoles ayant reçu une formation. L’organisation nationale offre des services et des programmes aux organismes membres pour les aider dans leur travail avec les parents, les prestataires de soins, les communautés scolaires, les personnes mentorées et les bénévoles.

