Lightning Arrester Market Trends: Surge in Demand from Power, Telecom, and Infrastructure Sectors | Future Market Insights.

NEWARK, Del, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global lightning arrester market size is anticipated to reach USD 876.3 million in 2024. The sector is expected to surge at a CAGR of 6.4% during the forecast period. The sector is projected to attain a value of USD 1627.2 million by 2034.



The global lightning arrester market is experiencing significant growth, driven by the increasing demand for effective protection systems against electrical surges in various industries. Lightning arresters, also known as surge arresters, are critical components used to protect electrical equipment from transient over-voltages caused by lightning strikes or switching events. The market is witnessing robust expansion as industries across the globe, including power generation, telecommunications, and infrastructure, invest heavily in safeguarding their operations from electrical disturbances.

The demand for lightning arresters is particularly high in regions prone to frequent lightning strikes and where the power grid infrastructure is extensive. In emerging economies, rapid urbanization and industrialization have led to the expansion of the power transmission and distribution networks, further boosting the need for advanced lightning protection systems. Additionally, the growing awareness about the importance of protecting sensitive electronic devices and equipment from electrical surges is driving the adoption of lightning arresters in residential and commercial applications.

Technological advancements in lightning arrester designs, such as the development of smart surge protection devices with real-time monitoring capabilities, are also propelling market growth. These innovations are not only enhancing the efficiency and reliability of lightning arresters but also expanding their application scope across various sectors. As the global push towards renewable energy continues, the demand for lightning arresters in solar and wind power installations is expected to rise, presenting new opportunities for market players.

Drivers and Opportunities:

The primary driver of the lightning arrester market is the increasing need to protect electrical and electronic systems from lightning-induced surges, which can cause significant damage and lead to costly downtime. As the global economy becomes more dependent on uninterrupted power supply and high-value electronics, the importance of effective surge protection is becoming paramount.

The expansion of power generation and transmission infrastructure in developing countries presents a significant opportunity for lightning arrester manufacturers. Governments and utility companies are increasingly investing in modernizing the grid to improve reliability and efficiency, which includes the integration of advanced lightning protection systems.

Moreover, the rise in renewable energy installations, particularly in regions with high lightning activity, is expected to create substantial demand for lightning arresters. As solar and wind farms become more widespread, the need for robust surge protection systems to safeguard these investments will drive market growth. Additionally, the trend towards smart grids and IoT-enabled devices is opening up new avenues for intelligent lightning arresters that offer real-time monitoring and predictive maintenance capabilities.

Key Takeaways from Market Study:

The global lightning arrester market is poised for steady growth, driven by the increasing need for surge protection in various industries.

Emerging economies are witnessing high demand due to the expansion of power transmission and distribution networks.

Technological advancements, such as smart surge protection devices, are enhancing the efficiency and application scope of lightning arresters.

The growing renewable energy sector, particularly solar and wind installations, is expected to drive significant demand for lightning arresters.

The market is seeing increased adoption in residential and commercial sectors as awareness of surge protection grows.





The lightning arrester market is rapidly expanding as industries increasingly prioritize safeguarding their electrical infrastructure from surges and lightning strikes. With growing investments in sectors like power generation, telecommunications, and infrastructure, the demand for reliable surge protection solutions is at an all-time high. This trend highlights the critical role that lightning arresters play in ensuring operational continuity and protecting valuable equipment from costly damage. - says Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

Which Are The Key Opportunities For Global Lightning Arrester Manufacturers?

Demand for lightning arresters is rising as coastal communities and businesses are increasingly looking for ways to protect their infrastructure from the threat of a potential lightning strike. According to a study from the National Lightning Safety Institute, there has been a significant increase in lightning-related incidents over the past decade, with more than $2 billion in property damage reported each year.

While traditional lightning rods remain the most common form of protection, lightning arresters are becoming increasingly popular as they can provide protection for a wider area at a fraction of the cost.

Further, most countries have been plagued by power outages and poor resilience as a result of outdated transmission and distribution equipment. Therefore, as part of their continuing grid modernization efforts, several countries have planned to construct smart grid technology.

Lightning arresters are key parts of the transmission and distribution infrastructure. They protect the system's insulation and conductors from the damaging effects of lightning. Increasing demand for lightning arresters from coastal regions coupled with a growing focus on grid modernization is set to create a lucrative opportunity for the global lightning arrester market in the forecast period.





Company Overview:

Several key players dominate the global lightning arrester market, including ABB Ltd, Siemens AG, Eaton Corporation, Schneider Electric SE, Mitsubishi Electric Corporation, GE Grid Solutions, and Hubbell Power Systems. These companies are leading the market through continuous innovation, extensive product portfolios, and strong distribution networks. They are also investing in research and development to enhance the performance and reliability of lightning arresters, catering to the evolving needs of various industries.

These companies are increasingly focusing on expanding their presence in emerging markets by offering cost-effective and reliable surge protection solutions. Partnerships and collaborations with local utility companies and governments are also a common strategy to strengthen their market position. Additionally, many of these players are incorporating digital technologies into their products, offering smart lightning arresters that can integrate with modern grid systems.

Leading Lightning Arrester Brands

ABB Ltd.

Siemens AG

Eaton Corporation

Schneider Electric SE

Mitsubishi Electric Corporation

Hubbell

Cooper Lighting LLC.

Toshiba Corporation

MEIDENSHA CORPORATION

General Electric

Recent Developments:

ABB Ltd. recently introduced a new range of smart surge protection devices equipped with real-time monitoring and diagnostics, designed to enhance the reliability of power systems.

recently introduced a new range of smart surge protection devices equipped with real-time monitoring and diagnostics, designed to enhance the reliability of power systems. Siemens AG announced the expansion of its manufacturing facility in India, aimed at increasing the production capacity of lightning arresters to meet the growing demand in the Asia-Pacific region.

announced the expansion of its manufacturing facility in India, aimed at increasing the production capacity of lightning arresters to meet the growing demand in the Asia-Pacific region. Eaton Corporation launched a new series of compact lightning arresters specifically designed for residential and commercial applications, addressing the rising demand for surge protection in urban areas.

launched a new series of compact lightning arresters specifically designed for residential and commercial applications, addressing the rising demand for surge protection in urban areas. Hubbell Power Systems has been actively developing eco-friendly lightning arresters that align with global sustainability goals, targeting the renewable energy sector and environmentally-conscious markets.

Key Segmentations

By Rating:

By rating, the sector is segmented into below 35 KV, 35 to 110 KV, and above 110 KV.

By Product Type:

Based on product type, the sector is divided into rod gap, horn gap, multi gap, expulsion-type lightning, valve-type lightning, metal oxide varistor lightning, and other arresters.

By End-use:

Lightning arresters have applications in infrastructure, power, industrial, municipal, and residential sectors.

By Region:

The sector is spread across North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia, and the Middle East and Africa.

Der globale Markt für Blitzableiter wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein Volumen von 876,3 Millionen USD erreichen. Der Sektor wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % wachsen. Bis 2034 soll der Sektor einen Wert von 1.627,2 Millionen USD erreichen.

Der globale Markt für Blitzableiter verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach wirksamen Schutzsystemen gegen Stromstöße in verschiedenen Branchen angetrieben wird. Blitzableiter, auch als Überspannungsableiter bekannt, sind wichtige Komponenten zum Schutz elektrischer Geräte vor vorübergehenden Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge verursacht werden. Der Markt erlebt ein robustes Wachstum, da Branchen auf der ganzen Welt, darunter Stromerzeugung, Telekommunikation und Infrastruktur, stark in den Schutz ihrer Betriebe vor elektrischen Störungen investieren.

Die Nachfrage nach Blitzableitern ist besonders hoch in Regionen, in denen häufig Blitzeinschläge auftreten und die Stromnetzinfrastruktur umfangreich ist. In Schwellenländern haben die schnelle Urbanisierung und Industrialisierung zum Ausbau der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze geführt, was den Bedarf an fortschrittlichen Blitzschutzsystemen weiter erhöht. Darüber hinaus treibt das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes empfindlicher elektronischer Geräte und Ausrüstungen vor Überspannungen die Einführung von Blitzableitern in Wohn- und Gewerbeanwendungen voran.

Technologische Fortschritte bei der Konstruktion von Blitzableitern, wie die Entwicklung intelligenter Überspannungsschutzgeräte mit Echtzeitüberwachungsfunktionen, treiben das Marktwachstum ebenfalls voran. Diese Innovationen verbessern nicht nur die Effizienz und Zuverlässigkeit von Blitzableitern, sondern erweitern auch ihren Anwendungsbereich in verschiedenen Sektoren. Da der weltweite Vorstoß in Richtung erneuerbarer Energien anhält, wird die Nachfrage nach Blitzableitern in Solar- und Windkraftanlagen voraussichtlich steigen, was den Marktteilnehmern neue Möglichkeiten bietet.

Treiber und Chancen:

Der Haupttreiber des Blitzableitermarktes ist die zunehmende Notwendigkeit, elektrische und elektronische Systeme vor durch Blitzschlag verursachten Überspannungen zu schützen, die erhebliche Schäden verursachen und zu kostspieligen Ausfallzeiten führen können. Da die Weltwirtschaft immer abhängiger von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und hochwertiger Elektronik wird, wird die Bedeutung eines wirksamen Überspannungsschutzes immer wichtiger.

Der Ausbau der Stromerzeugungs- und -übertragungsinfrastruktur in Entwicklungsländern bietet Herstellern von Blitzableitern eine große Chance. Regierungen und Versorgungsunternehmen investieren zunehmend in die Modernisierung des Stromnetzes, um die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern, wozu auch die Integration moderner Blitzschutzsysteme gehört.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der Anlagen für erneuerbare Energien, insbesondere in Regionen mit hoher Blitzaktivität, eine erhebliche Nachfrage nach Blitzableitern schaffen wird. Da sich Solar- und Windparks immer weiter verbreiten, wird der Bedarf an robusten Überspannungsschutzsystemen zum Schutz dieser Investitionen das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus eröffnet der Trend zu intelligenten Stromnetzen und IoT-fähigen Geräten neue Möglichkeiten für intelligente Blitzableiter, die Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartungsfunktionen bieten.

Wichtige Erkenntnisse aus der Marktstudie:



• Der globale Markt für Blitzableiter ist auf stetiges Wachstum eingestellt, angetrieben durch den steigenden Bedarf an Überspannungsschutz in verschiedenen Branchen.

• Schwellenländer verzeichnen aufgrund des Ausbaus der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze eine hohe Nachfrage.

• Technologische Fortschritte wie intelligente Überspannungsschutzgeräte verbessern die Effizienz und den Anwendungsbereich von Blitzableitern.

• Der wachsende Sektor der erneuerbaren Energien, insbesondere Solar- und Windkraftanlagen, dürfte die Nachfrage nach Blitzableitern deutlich steigern.

• Der Markt verzeichnet eine zunehmende Akzeptanz im Wohn- und Gewerbebereich, da das Bewusstsein für Überspannungsschutz wächst.

Der Markt für Blitzableiter wächst rasant, da die Industrie dem Schutz ihrer elektrischen Infrastruktur vor Überspannungen und Blitzeinschlägen immer mehr Priorität einräumt. Angesichts wachsender Investitionen in Sektoren wie Stromerzeugung, Telekommunikation und Infrastruktur ist die Nachfrage nach zuverlässigen Überspannungsschutzlösungen so hoch wie nie zuvor. Dieser Trend unterstreicht die entscheidende Rolle, die Blitzableiter bei der Gewährleistung der Betriebskontinuität und dem Schutz wertvoller Geräte vor kostspieligen Schäden spielen. - sagt Nikhil Kaitwade, Associate Vice President bei Future Market Insights (FMI).

Was sind die wichtigsten Chancen für globale Hersteller von Blitzableitern?

Die Nachfrage nach Blitzableitern steigt, da Küstengemeinden und Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten suchen, ihre Infrastruktur vor der Bedrohung durch einen potenziellen Blitzeinschlag zu schützen. Laut einer Studie des National Lightning Safety Institute gab es im letzten Jahrzehnt einen deutlichen Anstieg der blitzbedingten Vorfälle, wobei jedes Jahr Sachschäden in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar gemeldet wurden.

Während herkömmliche Blitzableiter nach wie vor die gängigste Schutzform sind, werden Blitzableiter immer beliebter, da sie zu einem Bruchteil der Kosten einen größeren Bereich schützen können.

Darüber hinaus leiden die meisten Länder unter Stromausfällen und mangelnder Belastbarkeit aufgrund veralteter Übertragungs- und Verteilungsausrüstung. Daher haben mehrere Länder im Rahmen ihrer fortwährenden Bemühungen zur Modernisierung des Stromnetzes den Einsatz von Smart-Grid-Technologie geplant.

Blitzableiter sind wichtige Bestandteile der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur. Sie schützen die Isolierung und die Leiter des Systems vor den schädlichen Auswirkungen von Blitzeinschlägen. Die steigende Nachfrage nach Blitzableitern aus Küstenregionen in Verbindung mit einem wachsenden Fokus auf die Modernisierung des Stromnetzes dürfte im Prognosezeitraum eine lukrative Chance für den globalen Blitzableitermarkt schaffen.

Unternehmensübersicht:

Mehrere wichtige Akteure dominieren den globalen Blitzableitermarkt, darunter ABB Ltd, Siemens AG, Eaton Corporation, Schneider Electric SE, Mitsubishi Electric Corporation, GE Grid Solutions und Hubbell Power Systems. Diese Unternehmen führen den Markt durch kontinuierliche Innovation, umfangreiche Produktportfolios und starke Vertriebsnetze an. Sie investieren auch in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Blitzableitern zu verbessern und den sich entwickelnden Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.

Diese Unternehmen konzentrieren sich zunehmend darauf, ihre Präsenz in Schwellenmärkten auszubauen, indem sie kostengünstige und zuverlässige Überspannungsschutzlösungen anbieten. Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Versorgungsunternehmen und Regierungen sind ebenfalls eine gängige Strategie zur Stärkung ihrer Marktposition. Darüber hinaus integrieren viele dieser Akteure digitale Technologien in ihre Produkte und bieten intelligente Blitzableiter an, die sich in moderne Netzsysteme integrieren lassen.

Führende Blitzableitermarken

• ABB Ltd.

• Siemens AG

• Eaton Corporation

• Schneider Electric SE

• Mitsubishi Electric Corporation

• Hubbell

• Cooper Lighting LLC.

• Toshiba Corporation

• MEIDENSHA CORPORATION

• General Electric

Neueste Entwicklungen:

• ABB Ltd. hat kürzlich eine neue Reihe intelligenter Überspannungsschutzgeräte mit Echtzeitüberwachung und -diagnose vorgestellt, die die Zuverlässigkeit von Stromsystemen verbessern sollen.

• Siemens AG gab die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Indien bekannt, um die Produktionskapazität für Blitzableiter zu erhöhen und der wachsenden Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden.

• Eaton Corporation hat eine neue Serie kompakter Blitzableiter auf den Markt gebracht, die speziell für private und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurden und der steigenden Nachfrage nach Überspannungsschutz in städtischen Gebieten gerecht werden.

• Hubbell Power Systems entwickelt aktiv umweltfreundliche Blitzableiter, die den globalen Nachhaltigkeitszielen entsprechen und auf den Sektor der erneuerbaren Energien und umweltbewusste Märkte abzielen.

Wichtige Segmentierungen

Nach Bewertung:

Nach Bewertung ist der Sektor in unter 35 KV, 35 bis 110 KV und über 110 KV segmentiert.

Nach Produkttyp:

Basierend auf dem Produkttyp ist der Sektor in Stabspalt-, Hornspalt-, Mehrfachspalt-, Ausstoß-, Ventil-, Metalloxid-Varistor- und andere Ableiter unterteilt.

Nach Endverwendung:

Blitzableiter werden in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Industrie, Kommunen und Wohnen eingesetzt.

Nach Region:

Der Sektor erstreckt sich über Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, Osteuropa, Ostasien, Südasien sowie den Nahen Osten und Afrika.

