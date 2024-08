KEENON Robotics presenta soluciones innovadoras de servicios inteligentes con inteligencia integrada en la Conferencia Mundial de Robótica 2024

BEIJING, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics presentó sus últimas soluciones de servicio inteligente con inteligencia integrada en la Conferencia Mundial de Robótica 2024, celebrada en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones Etrong en Beijing, del 21 al 25 de agosto de 2024. La conferencia de este año, con el tema "Fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad, innovaciones para un futuro inteligente", reunió a expertos líderes, pioneros de la industria e innovadores para explorar los últimos avances en tecnología robótica.



En el evento, KEENON Robotics expuso su experiencia de última generación "Smart Hub", que ofrece una muestra inmersiva del potencial transformativo de la robótica en varias industrias, incluyendo la hosteleria, los servicios de restauración y la atencion sanitaria.

La exhibición contó con una impresionante línea de robots de servicio, incluyendo el DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, Desinfection Robot M2, robot de entrega médica KEENON Healthcare X101 y más. Esto destacó el compromiso de KEENON de traducir la robótica avanzada en aplicaciones prácticas que optimizan la eficacia operativa y elevan las experiencias del cliente.

Según comentó el fundador y director ejecutivo de KEENON, Tony Li, "la robótica abre las puertas para que la IA entre al mundo físico". Esta visión se hizo realidad en el stand, donde los robots de servicio se integraron a la perfección en escenarios meticulosamente diseñados. Los visitantes experimentaron un vistazo a un mundo en el que, después de ingresar al tunel de entrada, la inteligencia se entrelaza perfectamente con la vida cotidiana.

Además de exponer las soluciones robóticas innovadoras, KEENON Robotics fue reconocida con el premio "Top 20 Most Investable Robotics Companies in China" (Top 20 empresas de robótica más atractivas para invertir en China) en the Inaugural China Robotics Venture Capital Summit Forum (el Foro Inaugural de la Cumbre de Capital de Riesgo en Robótica de China) durante el mismo período. Este reconocimiento subraya el rol de la empresa en impulsar la innovación tecnológica y destaca su prometedor potencial de mercado.

KEENON Robotics está a la vanguardia de la integración de modelos avanzados de IA en escenarios de servicio. Los robots de uso general de la empresa experimentaron mejoras significativas en detección ambiental, toma de decisiones y ejecución a través de IA multimodal. Aprovechando su profunda experiencia en entornos de servicio, estos robots son mejorados para mayor inteligencia y adaptabilidad, lo que permite servicio eficaz en diversas industrias. Esto muestra la amplia aplicabilidad y dedicación para abordar una amplia gama de necesidades del mundo real.



En la conferencia, KEENON Robotics demostró su rol fundamental en el avance del sector de robótica de servicios. Ampliando fronteras de lo que es posible, KEENON está diseñando soluciones inteligentes que mejoran la eficacia, conveniencia y diseño centrado en el ser humano. Estas innovaciones están destinadas a transformar los entornos comerciales, ofrecer un valor significativo a los clientes globales e introducir una conveniencia incomparable en la vida cotidiana, asegurando los beneficios generalizados de la tecnología.

Acerca de KEENON Robotics



Líder mundial en robots y soluciones de servicios comerciales, ha estado a la vanguardia del mercado de robots de servicios avanzados desde 2010. Aprovechando las tecnologías de vanguardia en robótica y computación en la nube, cuenta con la confianza de empresas en todo el mundo. KEENON Robotics se dedica a crear valor, fomentar la innovación y contribuir al crecimiento de la industria en diversos sectores.

Para más información, comuníquese con, global@keenon.com o visite, https://www.keenon.com/es/.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166