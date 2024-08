Qianhai, Shenzhen: Neue Perspektiven für Chinas hochwertige regionale Entwicklung

SHENZHEN, China, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August wird der 14. Jahrestag der Gründung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone gefeiert. Am selben Tag wurde der Aktionsplan für die umfassende Vertiefung der Kooperation zwischen Shenzhen und Hongkong zum Aufbau des Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (E-Hub) zu einer Plattform für Innovation und Unternehmertum mit weltweitem Einfluss und neuen erstklassigen Produktivkräften (im Folgenden als „Aktionsplan“ bezeichnet) zusammen mit verschiedenen Projekten veröffentlicht, die die besondere unternehmerische Anziehungskraft von Qianhai, Shenzhen, unterstreichen.



Die Verwaltung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone erklärte, dass Qianhai gemäß dem Aktionsplan das Entwicklungsmodell „1510“ für den E-Hub umsetzen wird. Konkret sieht der Plan vor, die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong als zentrale Aufgabe aufrechtzuerhalten und den hochwertigen Industrieraum des 1-Yuan-Innovationszentrums einzurichten, in dem sich qualifizierte Teams aus Hongkong nach bestandener Prüfung für eine Servicegebühr von nur 1 Yuan pro Quadratmeter und Monat niederlassen können. Insgesamt werden 500 Mio. Yuan in die Einrichtung des E-Hub-Fonds, die Zusammenstellung der zehn wichtigsten Innovationsfaktoren und die Bereitstellung von 100.000 Quadratmetern Industriefläche investiert.

Liu Jia, ein junger Mann aus Hongkong und Präsident von Chuangbohui, sagte auf die Frage, wie es sich anfühlt, ein Unternehmen zu gründen und in Qianhai zu leben: „Ich lebe seit fast 10 Jahren in Qianhai und habe dessen Entwicklung miterlebt. Auch ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin in Shenzhen heimisch geworden.“

Ein Anwalt einer ausländisch investierten Anwaltskanzlei, der in Qianhai lebt und arbeitet, sagte in einem Interview über die Veränderungen, die sich hier im Laufe der Jahre vollzogen haben: „Qianhai wird immer lebendiger.“ „Immer mehr Menschen aus Hongkong und Macau oder aus Übersee kommen nach Qianhai, um neue Möglichkeiten auszuloten und Unternehmen zu gründen. Die Innovationskraft, Lebendigkeit und der hohe Grad der Internationalisierung in diesem Land ist deutlich spürbar“, fügte er hinzu.

Tatsächlich hat Qianhai eine wichtige Rolle bei der Integration Hongkongs in die Gesamtentwicklung des Landes gespielt und stellt auch für Unternehmer eine ideale Wahl dar.

Mit der Eröffnung des Shenzhen-Zhongshan Link in diesem Jahr ergeben sich für Qianhai neue Entwicklungsmöglichkeiten. Bei diesem Megaprojekt hat Qianhai durch Innovationen in den Bereichen Technologie, Verfahren und Management ein Gleichgewicht zwischen Umweltschutz und Städtebau hergestellt. Gleichzeitig treibt Qianhai den Bau eines ökologischen Portals und eines ökologischen Verbunds mit mehreren Schnittstellen am Qianhai-Abschnitt des Shenzhen-Zhongshan Link voran, um die Lebensqualität und das Unternehmertum der neuen Bewohner von Qianhai in verschiedenen Bereichen wie Verkehr, Umweltschutz, intelligente Städte und Lebensqualität zu verbessern.

Mit seiner Entwicklungsstrategie, einen idealen Ort zum Arbeiten und Leben zu schaffen, hat Qianhai kontinuierlich an Vitalität gewonnen. Laut neuesten Statistiken erreichte Qianhai im Jahr 2023 ein regionales BIP von 246,4 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In der ersten Hälfte dieses Jahres betrug das gesamte Import- und Exportvolumen in Qianhai 325,4 Milliarden Yuan. Dies entspricht einem Anstieg von 55,8 % und lässt eine zunehmend starke Entwicklungsdynamik erkennen.

Qianhai hat sich von einer Wattlandschaft zu einem florierenden Standort entwickelt, der seinen einzigartigen Charme unter Beweis gestellt hat und neue Perspektiven für Chinas hochwertige regionale Entwicklung bietet. „Qianhai hat eine vielversprechende Zukunft vor sich, und ich hoffe, dass noch mehr junge Menschen in diesem Zentrum für Technologie und Unternehmertum neue Möglichkeiten für sich entdecken“, sagte Liu Jia.

Quelle: Die Verwaltung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone