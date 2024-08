Nouvelle innovation pour Trackunit avec l’avènement de sa plateforme de données opérationnelle IrisX

Lancement d’IrisX, la nouvelle plateforme de données opérationnelle dédiée au secteur de la construction développée par Trackunit

Accès garanti à la transformation d’entreprise guidée par l’IA générative pour les clients utilisateurs

Innovation inspirée de la plateforme Iris qui a fait ses preuves depuis son lancement en 2018

Protocoles de confidentialité des données et de cybersécurité distincts

Délivrance d’analyses, intégration de flux de travail automatisés, et possibilité de relier des applications et des extensions

Développement dynamique et organique d’IrisX pour permettre aux clients de rester à la pointe du numérique

AALBORG, Danemark, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trackunit, acteur mondial des technologies de construction lance ce jour sa plateforme de données opérationnelle IrisX, spécialement conçue pour l’industrie de la construction hors route.

Développée à partir de la plateforme éprouvée Iris, cette nouvelle infrastructure ouvre de nouvelles perspectives en permettant aux clients de tirer parti de l’IA générative et des grands modèles de langage dans un environnement ouvert, dynamique et évolutif.

« Dans son rapport publié à l’automne 2023, Gartner avait prédit l’essor des plateformes cloud industrielles, en soulignant que plus de 70 % des entreprises les utiliseraient à l’horizon 2027 » indique Søren Brogaard, PDG de Trackunit. « En substance, IrisX en est une dédiée au secteur de la construction hors route, qui en transformera massivement la productivité et la vitesse de mise en marché. »

« C’est une plateforme conçue spécifiquement pour connecter, standardiser et réconcilier les données entre le back-office et le front-office, intégrée au cœur d’une architecture cloud et TI de plus grande envergure » ajoute-t-il. Et de préciser : « La force d’IrisX réside dans sa capacité à coexister et à s’intégrer avec tous les autres outils, pour donner à nos clients la liberté de choisir leur niveau d’engagement. »

« IrisX est spécialement conçue pour aider les entreprises à relever les enjeux majeurs de la transformation numérique, comme les investissements massifs de base nécessaires ou la rareté des talents technologiques. En mettant à disposition une plateforme qui coexiste et s’intègre avec l’infrastructure en place, nous garantissons à la fois un calendrier de rentabilisation plus rapide et un impact plus significatif, en simplifiant la mise à l’échelle des investissements numériques des entreprises. »

« Nos clients et partenaires ont déjà été exposés à la création de solutions propriétaires via Iris » poursuit Monsieur Brogaard. « Désormais, IrisX ouvre davantage de perspectives et de capacités grâce à l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique, qui cibleront spécifiquement les points sensibles des clients, comme les temps d’arrêt, les programmes de maintenance, et le suivi des flottes intra sites, entre autres. »

« Grâce à un calendrier de rentabilisation accéléré et son coût fractionné, la plateforme IrisX est conviviale pour les développeurs, et facilitera la synchronisation des données télématiques, opérationnelles et commerciales au sein d’une même plateforme sécurisée et évolutive à la cybersécurité renforcée, tout en garantissant la confidentialité des données. » indique-t-il.

« Chez Trackunit, il nous a fallu des années pour harmoniser et corriger les données télématiques et opérationnelles dans un lac de données bien structuré. Nos clients peuvent être absolument certains de ne partager que les données qu’ils souhaitent partager, et uniquement lorsqu’ils sont prêts à le faire » souligne Søren Brogaard. « Leurs data scientists pourront effectivement commencer à construire leur propre écosystème à partir d’IrisX dès le premier jour du contrat, et délimiter les données essentielles pour maintenir leur avantage concurrentiel. »

IrisX permettra également aux entreprises d’intégrer des informations sur leurs équipements, leurs flottes et leurs sites à travers toute leur pile technologique, en sachant que les questions de conformité et de cybersécurité sont intégrées aux protocoles de confidentialité et de gouvernance par le biais de la certification ISO 27001.

« La portée de ce qu’IrisX peut accomplir est vraiment incroyable » témoigne encore Monsieur Brogaard. « Son studio d’automatisation contribuera notamment à l’élimination de nombreuses tâches manuelles, pour permettre aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et d’exploiter des modèles pour optimiser l’intégration des applications et créer des flux de travail automatisés. »

Et d’ajouter : « Nos clients pourront également utiliser des kits de développement logiciel pour créer des applications et des extensions spécifiquement adaptées à leur propre portefeuille de clients pour étendre la puissance de leurs données télématiques, propriétaires et tierces au-delà de la notion d’optimisation de service. »

Pour ne citer qu’un seul exemple, les fabricants d’équipements d’origine (ou FEO) seront capables de convertir les analyses prédictives en ventes proactives. De leur côté, les entrepreneurs pourront effectuer une comparaison inter-sites entre les équipements loués en externe et les équipements internes pour en optimiser l’utilisation et réduire les charges extérieures, entre autres. La plateforme profitera également aux entreprises de location, qui pourront notamment optimiser le temps de rotation de leur matériel grâce à l’analyse des données.

« Nous entrons dans une ère où l’informatique ne peut plus être considérée comme un projet annexe parallèle aux activités de l’entreprise » ajoute encore Monsieur Brogaard avant de conclure : « Le rythme de l’apprentissage exige de le placer au cœur de toutes vos activités pour tirer parti des incroyables opportunités d’échelle illimitées qui s’ouvrent dans ce nouvel âge du monde des affaires.

IrisX continuera à évoluer et à se développer de manière dynamique. Nos clients existants auront une longueur d’avance sur tous les fascinants développements qui se matérialiseront à mesure que la plateforme gagnera en maturité. »

Rendez-vous sur https://trackunit.com/irisx/ pour en savoir plus. Prière de noter que cette page est mise en ligne le 29 août 2024 à 12:00 CET.