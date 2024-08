Investeringsforeningen BankInvest – Ændring af porteføljeforvalter for en del af porteføljen i afdeling Emerging Markets Aktier KL og Emerging Markets Aktier Akk. KL

BI Management A/S skal på vegne af Investeringsforeningen BankInvest meddele, at afdeling Emerging Markets Aktier KL og Emerging Markets Aktier Akk. KL skifter porteføljeforvalter for en del af porteføljen.

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har haft videredelegeret en del af porteføljeplejen for afdeling Emerging Markets Aktier KL og Emerging Markets Aktier Akk. KL til Vontobel Asset Manage­ment AG. Denne videre­delegation ophører, og porteføljeplejen af hele porteføljen i begge afdelinger vil fra den 31. august 2024 blive varetaget af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør