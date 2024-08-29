蓝帽互动娱乐科技公司宣布执行6,649万美元的黄金交付

香港, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，蓝帽互动娱乐科技公司（“BHAT”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BHAT）宣布进行1000公斤（约2204.62磅）的黄金交付，正式标志着其黄金供应链业务的启动。此次交付是在2023年10月与澳门融鑫贵金属科技有限公司（“澳门融鑫”）签署框架协议后进行的。澳门融鑫是一家注册于澳门的公司，注册号为86918(SO)。



2023 年 10 月框架协议签订时的黄金现货价格约为每克 61.14 美元，而截至 2024 年 8 月 28 日的黄金现货价格约为每克 80.61 美元。交付给 BHAT 的黄金购买价格约为每克 66.49 美元，总购买价约为 6649 万美元。这次收购是为了发展黄金供应链业务的战略举措。BHAT计划将这批黄金用于黄金供应链业务，为炼金厂、批发商和零售商提供黄金，从而创造收益并在黄金行业中建立稳固的地位。

BHAT首席执行官陈肖东表示：“这次重要的黄金交付完成，标志着BHAT在大宗商品交易领域迈出了关键的一步。这一里程碑不仅彰显了我们扩展国际市场的承诺，也加强了我们的财务状况。我们预计，这一成功将推动公司的进一步增长，并解锁更多的机会。”

公司认为，这次交付带来的收益将增强其财务灵活性，从而进一步扩大在贵金属市场的业务。BHAT将继续专注于创新和运营效率，同时探索新的市场机会，以加强其竞争地位。

Contacts:

Blue Hat Interactive Entertainment Technology

Phone: +86 (592) 228-0010

Email: ir@bluehatgroup.net

IR Website: https://ir.bluehatgroup.com