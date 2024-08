Admirals Group AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admirals otsustas 2024. aasta aprillis vabatahtlikult ajutiselt peatada uute klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd jaoks. See otsus on seotud Admirals Europe Ltd püüdlustega järgida CySEC-i regulatiivorgani soovitusi ning see puudutab ainult tegevust ELi riikides.