Biognosys annonce la disponibilité commerciale des services d’essais protéomiques NULISA™ pour la recherche sur les biomarqueurs

Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Alamar Biosciences, Biognosys est un fournisseur de choix de services d’essais multiplex NULISA pour la recherche biopharmaceutique

Les panels NULISAseq™ CNS Disease et Inflammation sont désormais disponibles pour les clients en tant que service de recherche sous contrat dans les installations de Biognosys en Europe, spécialisées en protéomique de pointe

En proposant d’associer les essais NULISA basés sur l’affinité et le profilage plasmatique basé sur la spectrométrie de masse TrueDiscovery® avec l’enrichissement plasmatique P2, Biognosys offre les solutions les plus complètes de l’industrie pour la protéomique du plasma

ZURICH, Suisse et NEWTON, Massachusetts, 30 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader des solutions protéomiques nouvelle génération pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd’hui la disponibilité commerciale des essais protéomiques NULISA pour la découverte de biomarqueurs dans le plasma et d’autres biofluides. NULISA est une plateforme exclusive produisant des essais de haute sensibilité développée par Alamar Biosciences. Dans le cadre du partenariat stratégique annoncé en début d’année, Biognosys est un fournisseur de choix pour les services d’essais multiplex NULISA.

Dans ses installations de pointe en Suisse, Biognosys propose désormais les panels NULISAseq CNS Disease 120 et Inflammation 250 d’Alamar . Ces panels sont exécutés sur le système ARGO™ HT avec la possibilité de services d’exploitation de laboratoire conformes aux BPC et certifiés BPL, permettant le profilage exploratoire d’échantillons d’essais cliniques. Les panels NULISAseq sont conçus avec expertise pour permettre une analyse multiplexée de cytokines et de chimiokines auparavant difficiles à mesurer, ainsi que d’importants marqueurs de neurodégénérescence spécifiques à la maladie tels que pTau217. Le service ne nécessite pas plus de 10 ul de plasma ou d’autres biofluides, maximisant ainsi l’information capturée à partir d’échantillons cliniques précieux.

Donna Earley, Ph.D., VP Ventes de services mondiales, a déclaré : « Notre partenariat avec Alamar Biosciences a ouvert une nouvelle ère dans la recherche protéomique. Les essais NULISA fournissent une sensibilité inégalée pour la découverte de biomarqueurs dans les biofluides. Notre engagement en faveur de la qualité permet aux chercheurs de passer en toute confiance des nouveaux biomarqueurs issus de la recherche et du développement aux essais cliniques. »

Christopher Bunker, Ph.D., M.B.A., VP Développement de l’activité biopharmaceutique, a commenté : « La demande croissante pour la découverte de nouveaux marqueurs d’une réponse thérapeutique exige à la fois une investigation complète du protéome et la mesure précise des protéines spécifiques afin de différencier les résultats cliniques. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Biognosys, un leader dans la spectrométrie de masse de haute qualité, afin d’apporter aux chercheurs biopharmaceutiques une suite complète de solutions protéomiques pour les études sur les biomarqueurs. »

Les services de découverte non biaisés de la plateforme TrueDiscovery® de Biognosys, associés aux panels ciblés NULISA à la pointe de la technologie fournis par Alamar, représentent l’offre la plus complète de l’industrie pour la protéomique du plasma, offrant une couverture maximale de la gamme dynamique des protéines plasmatiques. La plateforme TrueDiscovery de Biognosys, basée sur la spectrométrie de masse et alimentée par le système d’enrichissement du plasma P2, offre les meilleures performances du marché pour une analyse approfondie et non biaisée de milliers de protéines plasmatiques. Les essais NULISA permettent un profilage mid et high-plex ultra-sensibles et hautement spécifiques pour les protéines à faible abondance. Cette approche complémentaire permet d’élucider la réponse systémique de l’hôte, ainsi que d’autres changements de repliement protéique liés à la maladie, améliorant ainsi notre compréhension des biomarqueurs critiques et fournissant des informations précieuses sur des processus biologiques complexes.

Un snippet joint au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l’expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, consultez biognosys.com .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.