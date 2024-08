Biognosys kondigt commerciële beschikbaarheid van NULISA™ proteomica-assaydiensten voor biomarkeronderzoek aan

In het kader van een strategisch partnerschap met Alamar Biosciences is Biognosys een voorkeursleverancier van NULISA multiplex assaydiensten voor biofarmaceutisch onderzoek

De NULISAseq™-panelen voor aandoeningen en ontstekingen in het centrale zenuwstelsel zijn nu beschikbaar voor klanten als contractonderzoeksdienst vanuit de ultramoderne proteomica-faciliteit van Biognosys in Europa

Door de combinatie van op affiniteit gebaseerde NULISA-assays en op massaspectrometrie gebaseerde TrueDiscovery®-plasmaprofilering met P2-plasmaverrijking biedt Biognosys de meest uitgebreide oplossingen voor plasmaproteomica in de sector

ZÜRICH en NEWTON, Massachusetts, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een wereldwijde leider in de volgende generatie proteomica-oplossingen voor het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen, kondigde vandaag de commerciële beschikbaarheid aan van NULISA proteomica-assays voor het ontdekken van biomarkers in plasma en andere biovloeistoffen. NULISA is een bedrijfseigen hooggevoelig proteomica-platform ontwikkeld door Alamar Biosciences. In het kader van het strategisch partnerschap dat eerder dit jaar werd aangekondigd is Biognosys een voorkeursleverancier van NULISA multiplex assaydiensten.

Vanuit haar ultramoderne vestiging in Zwitserland biedt Biognosys nu de NULISAseq CNS Disease 120- en Inflammation 250-panelen van Alamar . Deze panelen worden gebruikt in het ARGO™ HT-systeem met de mogelijkheid van GCP-conforme en GLP-achtige lab-operatiediensten, waardoor verkennende profilering van klinische proefmonsters mogelijk wordt. NULISAseq-panels zijn deskundig samengesteld om multiplex-analyse van voorheen moeilijk te meten cytokinen, chemokinen en belangrijke ziektespecifieke neurodegeneratiemarkers zoals pTau217 mogelijk te maken. Voor deze dienst is slechts 10ul plasma of andere biovloeistof nodig, waardoor uit kostbare klinische monsters maximale informatie wordt verkregen.

Donna Earley, Ph.D., VP Global Service Sales, verklaart: "Ons partnerschap met Alamar Biosciences luidt een nieuw tijdperk op het gebied van proteomica-onderzoek in. NULISA-assays bieden een ongeëvenaarde gevoeligheid voor het ontdekken van biomarkers in biovloeistoffen. Onze toewijding aan kwaliteit zorgt ervoor dat onderzoekers met vertrouwen nieuwe biomarkers kunnen vertalen van R&D naar klinische studies."

Christopher Bunker, Ph.D., M.B.A., Vice President Biopharma Business Development, licht toe: "De toenemende vraag naar nieuwe markers van therapeutische respons vereist zowel een uitgebreid onderzoek van het proteoom als de precieze meting van specifieke eiwitten om klinische resultaten te differentiëren. We zijn verheugd om samen te werken met Biognosys, een leider in hoogwaardige massaspectrometrie, om biofarmaceutische onderzoekers te voorzien van een compleet pakket proteomische oplossingen voor biomarkerstudies."

De combinatie van de onbevooroordeelde TrueDiscovery®-ontdekkingsdiensten van Biognosys met ultramoderne, doelspecifieke NULISA-panelen van Alamar vormt het meest uitgebreide aanbod voor plasmaproteomica in de sector, dat een maximale dekking biedt van het dynamische bereik van plasma-eiwitten. Het op massaspectrometrie gebaseerde TrueDiscovery-platform van Biognosys, aangedreven door het P2-plasmaverrijkingssysteem, biedt toonaangevende prestaties voor een diepgaande, onbevooroordeelde analyse van duizenden plasma-eiwitten. NULISA-assays maken zeer specifieke en ultragevoelige mid- en high-plex profilering van laagabundante eiwitten mogelijk. Deze complementaire aanpak maakt het mogelijk om systemische gastheerrespons en ziektegerelateerde eiwitveranderingen op te helderen, waardoor ons begrip van kritieke biomarkers wordt verbeterd en waardevolle inzichten worden verkregen in complexe biologische processen.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

