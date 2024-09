Bitget erhöht seine Proof-of-Reserves für August: Höhere Rücklagenquote und mehr Nutzervermögen in Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychellen, Sept. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die weltweit führende Kryptowährungsbörse und das weltweit führende Web3-Unternehmen, hat sein monatliches Update zur transparenten Verfolgung der Proof-of-Reserves (PoR) veröffentlicht, in dem die Rücklagenquoten von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT und USDC hervorgehoben werden. Dieses Update unterstreicht das Engagement der Plattform für Transparenz und Sicherheit und hebt das signifikante Wachstum sowohl bei den Nutzervermögen als auch bei den Plattformrücklagen hervor.



Im August 2024 zeigten die Daten der Proof-of-Reserves von Bitget eine signifikante positive Verschiebung, wobei die ETH-Vermögenswerte der Nutzer um 22 % stiegen, was die höchste Wachstumsrate für ETH in diesem Jahr darstellt. Die BTC-Vermögenswerte setzten ihren Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 6 % fort, während USDC zu Beginn des Zeitraums eine robuste Leistung verzeichnete, was das Vertrauen der Nutzer in diese wichtigen Vermögenswerte unterstreicht.

Im August 2024 liegt die Gesamtrücklagenquote von Bitget bei beeindruckenden 176 % und damit 9 % über dem Wert von 167 % im Juli. Die aktuellen Rücklagenquoten für die wichtigsten Vermögenswerte lauten wie folgt:

BTC : Plattformvermögen 18.905,85 BTC, Nutzervermögen 6.492,53 BTC, Rücklagenquote 291 %

: Plattformvermögen 18.905,85 BTC, Nutzervermögen 6.492,53 BTC, Rücklagenquote 291 % USDT : Plattformvermögen 1.041.659.177,52 USDT, Nutzervermögen 858.766.618,14 USDT, Rücklagenquote 121 %

: Plattformvermögen 1.041.659.177,52 USDT, Nutzervermögen 858.766.618,14 USDT, Rücklagenquote 121 % ETH : Plattformvermögen 123.686,90 ETH, Nutzervermögen 81.625,78 ETH, Rücklagenquote 152 %

: Plattformvermögen 123.686,90 ETH, Nutzervermögen 81.625,78 ETH, Rücklagenquote 152 % USDC: Plattformvermögen 77.244.895,83 USDC, Nutzervermögen 13.633.360,87 USDC, Rücklagenquote 567 %

Im August wurden die Rücklagen von Bitget in allen wichtigen Vermögenswerten gestärkt. Die Nutzervermögen in BTC und ETH wuchsen, wobei die Rücklagenquote für BTC auf 291 % anstieg. Die Rücklagenquoten für USDT und USDC verbesserten sich deutlich auf 121 % bzw. 567 %.

„Die Stärke und Führungsrolle von Bitget im Web3-Bereich basieren auf der Einhaltung höchster Sicherheits- und Transparenzstandards. Unser Fokus auf die monatliche Weitergabe klarer Updates in Bezug auf den Proof-of-Reserves garantiert die Sicherheit der Vermögenswerte unserer Nutzer. Wir sind weiterhin bestrebt, den Maßstab für Vertrauen und Zuverlässigkeit bei Kryptobörsen zu setzen, und werden dies auch weiterhin als Teil unserer Sicherheitsmaßnahmen für Nutzervermögen beibehalten“, so Gracy Chen, CEO bei Bitget.

Von Januar bis August 2024 hat Bitget ein beträchtliches Wachstum der Nutzervermögen in allen wichtigen Kryptowährungen beobachtet. ETH hat mit einer beeindruckenden Steigerung von 200,88 % den Weg geebnet, was das gestiegene Interesse und Vertrauen der Nutzer in den Vermögenswert widerspiegelt. Die BTC-Vermögenswerte verzeichneten ebenfalls ein robustes Wachstum von 96,55 % und haben sich in diesem Zeitraum von acht Monaten fast verdoppelt. USDT folgte dicht dahinter mit einem Anstieg von 69,89 % und zeigte eine starke und stetige Zunahme der Nutzer. Währenddessen stiegen die USDC-Vermögenswerte um 30,17 %, was auf ein konstantes, wenn auch bescheideneres Nutzerengagement hindeutet. Insgesamt zeigt dieser Zeitraum ein signifikantes und vielfältiges Wachstum der Nutzervermögen auf Bitget.

Die aktualisierten PoR zeigen Bitgets Engagement für die Einhaltung von mehr als der branchenüblichen 100% Rücklagenquote, was die Sicherheit der Nutzervermögen effektiv gewährleistet. Die Plattform ist in der Lage, Abhebungen von Nutzern vollständig abzudecken, selbst wenn alle Vermögenswerte der Nutzer abgehoben werden.

Zusätzlich zu den PoR, die über dem Branchenstandard liegen, sichert Bitget seine Nutzer mit einem Schutzfonds von 300 Millionen USD ab, der laut dem neuesten Schutzfondsbericht nun über 400 Millionen USD wert ist. Dies verleiht der Plattform eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Cybersicherheitsbedrohungen. Nutzer, deren Konten durch unglückliche Vorfälle kompromittiert wurden, die nicht auf ihr eigenes Handeln oder Handelsverhalten zurückzuführen sind, können Ansprüche über den Bitget Protection Fund geltend machen.

Für eine Echtzeit-Nachverfolgung der Proof-of-Reserves besuchen Sie bitte https://www.bitget.com/proof-of-reserves

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und das weltweit führende Web3-Unternehmen. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse der Unterstützung von Nutzern verschrieben, die mit ihrer innovativen Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen intelligenter handeln möchten. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

