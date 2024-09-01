Bitget 8月準備金證明：以太坊（ETH）準備金率上升和用戶資產增加

維多利亞，塞舌爾, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 分享了月度最新動態，以公開透明的方式對其準備金證明（PoR）進行追蹤，重點介紹了比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、USDT 和 USDC 的準備金率。此次更新體現了平台對透明度和安全性的承諾，重點介紹了用戶資產和平台準備金均有顯著增加的情況。



2024 年 8 月，Bitget 的準備金證明數據錄得顯著的正向轉變，用戶的以太坊資產增加了 22%，這是以太坊在今年的最高增長率。比特幣資產持續保持上升趨勢，增加了 6%，而 USDC 在此期間早些時候表現強勁，突顯用戶對這些主要資產充滿信心。

截至 2024 年 8 月，Bitget 的總準備金率達到極高的 176%，比 7 月的 167% 增加了 9%。主要資產的最新準備金率如下：

比特幣 ：平台資產 18,905.85 BTC，用戶資產 6,492.53 BTC，準備金率 291%

：平台資產 18,905.85 BTC，用戶資產 6,492.53 BTC，準備金率 291% USDT ：平台資產 1,041,659,177.52 USDT，用戶資產 858,766,618.14 USDT，準備金率 121%

：平台資產 1,041,659,177.52 USDT，用戶資產 858,766,618.14 USDT，準備金率 121% 以太坊 ：平台資產 123,686.9 ETH，用戶資產 81,625.78 ETH，準備金率 152%

：平台資產 123,686.9 ETH，用戶資產 81,625.78 ETH，準備金率 152% USDC：平台資產 77,244,895.83 USDC，用戶資產 13,633,360.87 USDC，準備金率 567%

8 月份，Bitget 所有主要資產的準備金均有所增強。比特幣和以太坊的用戶資產增加，比特幣的準備金率上升至 291%。USDT 和 USDC 的準備金率分別大幅提升至 121% 和 567%。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「Bitget 在 Web3 領域的實力和領導地位有賴提供最高標準的安全性和透明度。我們注重每月分享清晰的準備金證明最新動態，保障了用戶資產安全。我們仍然致力為中心化交易所（CEX）訂立信任和可靠性基準，並繼續保持這一點，以此作為保證用戶資產安全的工作之一。」

從 2024 年 1 月到 8 月，Bitget 見證所有主要加密貨幣的用戶資產大幅增加。以太坊憑著亮麗的升幅 200.88% 領先，反映出用戶對該資產的興趣和信心有所增強。比特幣資產亦錄得 96.55% 的強勁增長，在八個月內幾乎上升一倍。USDT 緊追其後，升幅高達 69.89%，用戶增量強勁且穩定。同時，USDC 資產增長了 30.17%，顯示用戶參與度同樣有所增加，但升幅較溫和。整體而言，這段期間 Bitget 用戶資產錄得顯著增加，且呈現多元化趨勢。

此次更新的準備金證明體現了 Bitget 在維持超過業界標準 100% 準備金方面的努力，這有效保障了用戶資產安全。即使用戶資產全部被提取，平台亦有能力應付。

除了維持高於業界標準的準備金證明之外，Bitget 還透過 3 億美元的保護基金進一步為用戶提供保障，而根據其最新的 保護基金報告 ，該基金目前價值超過 4 億美元。這為平台增加了抵禦網絡安全威脅的額外保護。如果用戶因帳戶涉及非自身行為或交易行為的不幸事件而受到損失，可以透過 Bitget 保護基金申請索賠。

如需實時追蹤保證金證明，請瀏覽 https://www.bitget.com/proof-of-reserves

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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