EBC Financial Group (UK) Ltd 兼 EBC Financial Group (Cayman) Limited 的行政總裁 David Barrett 分析 2024 年經濟轉變之下的環球市場波動、利率高企壓力及避險投資策略

股市波動及利率預期轉變造成經濟局勢不明朗

Barrett 強調,2024 年上半年現貨股權交易市場重拾信心。在該段期間,機構及散戶投資者的活躍度大幅上升,提高了市場的流動性和效率。盈利報告的正面表現及經濟指標的改善,共同推動了這一勢頭,顯示更健康的投資環境。

近期環球市場的劇烈震盪由多項因素所觸發,包括日本意外加息、對通脹的擔憂,以及儘管經濟出現放緩跡象,聯儲局仍決定維持高利率政策。在 2024 年 7 月的會議中,聯儲局決定將利率維持在 5.25% - 5.50% 的 23 年高位,這使一些冀望貨幣政策會出現放寬跡象的市場參與者感到失望。

Barrett 以往曾質疑對低利率作為新標準的誤解,強調這些利率是因特殊情況而導致,例如 2019 冠狀病毒疫情。他曾警告,低利率只能緩解短期情況,並非長期解決方案。各國央行近期決定維持較高利率,反映出在政策制定者持續努力對抗通脹之下,廉價貨幣時代正在發生更廣泛的轉變。

儘管聯儲局的行動與其控制通脹的目標一致,此舉亦引發了人們的憂慮,認為在經濟放緩期間維持高利率,可能會令經濟陷入衰退。原本預計潛在減息可舒緩經濟壓力的投資者,選擇拋售股票,進一步加劇了市場的下跌。這種反應突顯出央行必須在控制通脹與支持經濟增長之間,必須謹慎地取得平衡。

鑑於央行可能需要調整貨幣政策以應對不斷轉變的經濟環境,Barrett 建議投資者應為持續的波動做好準備。由於中期內利率持續高企的可能性仍未明朗,保持策略靈活性顯得更為重要。即使面對此等挑戰,Barrett 指出現貨股權交易仍然存在機遇,但要安然度過這種環境,需要謹慎的策略和對穩定性的長期專注。

企業雄厚的實力及政府支持令美國經濟保持穩定

Barrett 強調,美國企業和政府的干預措施在維持經濟穩定方面繼續發揮著極其重要的作用,特別是在政治和經濟環境不斷變化的情況下。2024 年 8 月初的波動可視為是對市場的一次壓力測試,而尤其是政治局勢方面的新發展,進一步塑造了市場的前景。

Kamala Harris(賀錦麗)在 2024 年大選中競逐總統席位,引發了人們對新一輪解決生活成本問題政策的關注,當中包括打擊企業抬高物價,以及為房屋提供顯著的稅務優惠。她的倡議,例如為首次置業者提供 25,000 美元優惠及提高兒童福利,吸引了關鍵搖擺州份中產階級選民的關注。然而,Barrett 指出此等措施在政治上雖具有吸引力,但卻為經濟帶來了潛在的取捨。增加住房方面的支出及提高可支配收入,可刺激短期的經濟增長,但亦有可能加劇通脹壓力。

Barret 指出,隨著對通脹的擔憂持續存在,同時亦出現了經濟增長放緩的跡象,市場現正密切留意聯儲局的政策訊號。儘管某些數據超出預期,但首要的顧慮仍在於央行如何平衡控制通脹與經濟過度放緩的風險。隨著選舉言論升溫,旨在吸引選民的短期承諾可能會導致對其長期影響進行更嚴格的評估,特別是對大型企業而言。

Barrett 建議,儘管企業的強大實力和政府的支持至今有助於穩定經濟,但投資者應密切留意即將出現的更廣泛政治和經濟轉化。當中包括通脹風險、兩黨可能採取的財政策略變化,以及聯儲局在貨幣立場上的改變。理解政治承諾與經濟現實的交集點,將是安然過渡未來數月的關鍵。

在難以預測的市場中,黃金依然是一項穩健的重要投資

David 強調儘管全球不明朗局勢持續,黃金仍然是可靠的投資選擇。在 2024 年,由於地緣政治緊張局勢和經濟面臨挑戰持續存在(例如通脹憂慮、利率波動,以及美國減息前景),黃金作為避險資產的角色依然穩固。

2024 年初,由於通脹持續上升和聯儲局積極加息,美元保持了顯著的強勢。然而,隨著對減息的預期增加,並且對美國的經濟增長有所憂慮,美元因此走弱。美元走弱為金價帶來了支持,令黃金對國際投資者而言更具吸引力。因此,黃金價格攀升至接近歷史高位,於 2024 年 8 月升破每安士 2,500 美元,較去年上漲近 20%。

Barrett 強調,在不可預知的經濟環境中,黃金可作為對抗通脹風險及潛在政策轉化的緩衝工具。鑑於美國大選臨近,加上全球市場環境仍然不明朗,黃金的持久穩定性使其成為多元化投資組合的關鍵組成部分,特別是尋求對沖持續波動的投資者。

外匯市場再度不穩,美元兌日圓匯價持續波動

Barrett 重點指出,特別是自 2024 年 6 月以來環球市場經歷了一輪新的動盪,導致美元兌日圓的匯率持續受到影響。由於通脹憂慮及聯儲局決定將利率維持於歷史高位不變,較早前平靜的外匯市場於 8 月時出現大幅波動。美國與日本在貨幣政策上的分歧仍是主要因素,在聯儲局維持高利率以抵禦通脹之際,日本央行卻持續其極度寬鬆的政策立場。

2024 年 8 月初的市場動盪令這些波動加劇,特別是對長期高利率和環球經濟不明朗性的擔憂,引發了金融市場的連鎖反應。美元兌日圓匯率在這些走勢中處於最前沿,成為投資者情緒和風險偏好的重要指標,尤其在日益不穩定的經濟環境中。

Barrett 強調,為了解更廣泛的宏觀經濟變化,以及央行必須在控制通脹與經濟增長之間必須謹慎取得平衡,美元兌日圓匯價的持續波動可提供寶貴的洞察。隨著市場努力應對這些複雜的動態,美元兌日圓的走勢仍是國際金融穩定的關鍵指標。

散戶交易活動減少導致利差交易放緩,壓抑了外匯市場

Barrett 指出,自 2024 年中以來外匯市場(尤其是在散戶交易方面)的活動出現了變化。今年較早時,散戶於匯市的參與已呈現下跌跡象,這主要受到市場波動加劇、監管壓力和緊縮貨幣政策的影響。2024 年 8 月出現的市場大幅波動,以及對持續高利率的擔憂,進一步削弱了對利差交易(依賴貨幣之間利息差距的策略)的興趣。

散戶交易的減少引發了外匯市場的連鎖反應。利差交易通常受惠於穩定且可預測的利率環境,但隨著各國央行政策的分歧擴大,利差交易的吸引程度經已減弱。儘管聯儲局仍維持高利率以對抗通脹,其他央行如日本銀行(Bank of Japan)仍繼續推行寬鬆的貨幣政策。這種分歧帶來了更多不確定性,使散戶投資者進行這些交易的風險更高。

Barrett 強調,散戶投資者的參與減少正在重塑外匯市場的動態。儘管機構參與者繼續佔據主導地位,但散戶活動的減少導致交易環境轉趨淡靜,特別是對依賴利差交易策略的貨幣對。投資者必須根據這些變化進行調整,意識到在全球利率政策持續分歧的情況下,由散戶所帶動的市場走勢可能仍處於低迷。

EBC Financial Group 的策略方針

在市場持續波動及全球經濟環境轉變的情況下,EBC Financial Group 繼續專注於提供量身定制的金融服務,協助投資者於不明朗的環境中安然過渡。透過優先考慮專業的市場准入和營運靈活性,EBC Financial Group 始終致力於適應市場動態和監管變化。

在面對持續難以預測的經濟環境下,Barrett 建議投資者保持警惕。選擇信譽良好的經紀商、時刻了解監管變化,以及保持適應能力,都是在現今瞬息萬變市場中取得成功的關鍵策略。

