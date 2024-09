Sword Group : 1er pas en Suisse Alémanique

Le Groupe procède à l’acquisition de INCOR, société basée à Berne !

INCOR, est une société basée à Berne et spécialisée dans la Transformation Digitale.

INCOR a développé des savoir-faire digitaux sur des projets long-terme dédiés principalement aux Institutions Gouvernementales de la Confédération Helvétique.

La tendance de chiffre d’affaires actuelle d’INCOR est de 6 MCHF avec une marge d’EBITDA de 8 % qui doit progresser dès 2025.

Cette société sera consolidée dans les comptes du Groupe à partir du 1er juillet 2024.

Cette acquisition s’inscrit totalement dans la stratégie annoncée d’implantation en Suisse Alémanique.

Le Groupe présentera à sa réunion financière du 11 septembre prochain, les accélérateurs de son plan stratégique.

Le Groupe présentera à sa réunion financière du 11 septembre prochain, les accélérateurs de son plan stratégique.



