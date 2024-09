JOHANNESBOURG, 02 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démarche importante visant à renforcer les relations commerciales et à consolider les liens économiques mondiaux, l'usine Hisense en Afrique du Sud a récemment accueilli une délégation de haut niveau en provenance de l’Inde. Cette visite, marquée par la présence du Haut-Commissaire désigné d'Afrique du Sud en Inde, le professeur Anil Sooklal, a souligné les relations approfondies entre trois pays clés des BRICS : la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud.



Des liens économiques renforcés

Hisense, un acteur majeur de l'économie sud-africaine, continue à stimuler le progrès grâce à des investissements substantiels, la création d'emplois et la fabrication locale. La visite de l'usine a permis aux délégués indiens de constater de visu ces contributions, mettant en évidence le rôle d'Hisense dans le renforcement de la croissance économique de l'Afrique du Sud.

Dans son discours, le professeur Sooklal a souligné l'importance stratégique de favoriser les relations commerciales entre les pays des BRICS, en particulier entre l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine. "Les investissements de sociétés comme Hisense sont essentiels, non seulement pour la création d'emplois, mais pour soutenir également le développement de notre nation", a-t-il déclaré.

BRICS : Un pilier de la coopération mondiale

La visite a également souligné le rôle crucial des BRICS dans la configuration de la géopolitique et de l'économie mondiales. Le professeur Sooklal a évoqué la collaboration au sein des BRICS, en notant : « Alors que nous travaillons en étroite collaboration avec l'Inde, il est essentiel que nous veillions à ce que le Sud global demeure partie intégrante de la prise de décision mondiale ». Il a exprimé sa confiance à l’égard de la coopération continue parmi ces nations, alors que l'Inde se prépare à diriger les BRICS en 2026.

Une vision partagée de la croissance économique

L'événement a renforcé davantage les solides liens historiques entre l'Inde et l'Afrique du Sud. L'investissement d'Hisense dans la région montre comment les entreprises mondiales peuvent avoir un impact significatif en créant des emplois, en formant les talents locaux et en favorisant l'innovation.

Vivi Liu, Directrice générale d'Hisense en Afrique du Sud, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en matière de partenariat et de développement communautaire, déclarant : « En améliorant et en élargissant continuellement notre fabrication en Afrique du Sud, nous construisons des ponts entre les nations, autonomisons les communautés et contribuons à une économie mondiale plus inclusive ».

Perspectives d'avenir

La visite s'est conclue par un engagement de toutes les parties à continuer de s'appuyer sur ces fondements, en veillant à ce que les partenariats économiques entre la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud restent solides et mutuellement bénéfiques.