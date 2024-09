Cerro de Pasco annonce la vente de sa mine de Santander

MONTRÉAL, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce avoir conclu une convention de vente d'actions (la «Convention») avec FIC03 Fondo de Inversion Privado («FIC03»), une société d'investissement péruvienne, contrôlée par Finanzas e Inversiones Corporativas («FIC»). FIC est spécialisée dans la gestion d’investissements alternatifs et en difficulté dans divers secteurs industriels. Aux termes de la Convention, la Société a accepté de vendre sa mine de Santander au Pérou à FIC03 (la «Transaction»).



Guy Goulet, chef de la direction, a déclaré: «La cession de la mine Santander s'inscrit dans notre volonté de nous concentrer sur la réduction de la dette de l'entreprise. Nous remercions l'équipe de Santander pour son engagement et son dévouement et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation des projets que nous avons développés ensemble.»

Faits saillants de la transaction

Aux termes de la Convention, qui est entrée en vigueur le 29 août 2024, CDPR a vendu les actions de sa filiale péruvienne Cerro de Pasco Resources Subsidiaria del Peru S.A.C., qui détient la mine Santander, y compris tous les actifs et passifs qui y sont associés, à FIC03, en échange d'une contrepartie composée d'un paiement en espèces de 2,00 $ et d'un prix variable pouvant atteindre 10 000 000 $, à calculer, déterminer et payer conformément aux termes de la Convention, à compter de la date du début de la production commerciale dans la cheminée Santander. Dans le cadre de la Transaction, la Société s'engage à régler au fil du temps les obligations en cours contractées entre elle-même et ses filiales.

La Transaction est intervenue sans lien de dépendance.

À propos de Finanzas e Inversiones Corporativas

FIC est un leader dans la gestion de fonds de capital-investissement au Pérou. FIC a récemment annoncé une expansion ambitieuse de son portefeuille d'investissement, en se concentrant sur des projets miniers à grande échelle dans la région centrale du pays. Cette initiative est motivée par la demande internationale croissante de minéraux clés tels que l'or, le cuivre et le zinc, où FIC vise à renforcer sa position sur le marché.

La mine Santander

CDPR a acquis la mine Santander en décembre 2021. En juin 2023, l'exploitation a été réduite en raison des pressions macroéconomiques affectant le prix du zinc. Les actifs comprennent une usine de broyage et de flottation de sulfures de 2 500 tonnes par jour. CDPR a élaboré un plan minier consolidé comprenant les ressources actuelles de Magistral et toutes les ressources connues de la cheminée Santander.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux riches en argent et des stocks extraits au cours d'un siècle d'exploitation de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L'approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d'une économie circulaire. Cet actif est l'une des plus grandes ressources en surface au monde.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s’attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à: la capacité des parties à satisfaire aux conditions préalables à la Transaction ; la clôture, le calendrier, les avantages et les effets prévus de la Transaction; et le développement et les opérations prévus, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'exercice de tout droit de résiliation en vertu de la Convention, l'incapacité des parties à satisfaire ou à renoncer en temps opportun aux conditions de clôture de la transaction, l'incapacité de la Société à réaliser les avantages de la Transaction, les risques liés aux opérations d'exploration, de développement et d'exploitation minière; les impacts des développements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra à jour aucun énoncé prospectif ni aucune information prospective qui sont incorporés par référence aux présentes, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : 579-476-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com