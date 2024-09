Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) gibt den Erwerb der Lizenzrechte an „Thank God I Got It“ von Desiigner bekannt und stärkt damit sein vielfältiges und starbesetztes Portfolio

NAPLES, Fla., Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), ein führendes Unternehmen in der Musikindustrie, freut sich, den Erwerb der Lizenzrechte an „Thank God I Got It“ des bekannten Künstlers Desiigner bekannt zu geben. Diese Akquisition unterstreicht das Engagement von Music Licensing, Inc. bei der Diversifizierung seines Portfolios mit hochwertigen, Einnahmen generierenden Vermögenswerten.

Dieser strategische Kauf reiht sich ein in eine Reihe von Akquisitionen, die Music Licensing, Inc. in letzter Zeit getätigt hat, darunter Musikwerke von Künstlern wie Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey und vielen anderen. Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in ein breites Spektrum an musikalischen Talenten und Genres zu investieren, um das Angebot und die Attraktivität für ein weltweites Publikum zu erhöhen.

Jake P. Noch, CEO von Music Licensing, Inc., kommentierte die Akquisition: „Die Sicherung der Rechte an ‚Thank God I Got It‘ zusammen mit Werken von anderen Größen der Musikindustrie stärkt unser Portfolio erheblich und positioniert uns für weiteres Wachstum. Jeder dieser Künstler bringt einen einzigartigen Sound und eine einzigartige Fangemeinde mit, was das Potenzial für robuste Tantiemenströme erhöht und die Vermögensbasis unseres Unternehmens bereichert.“

Die Aufnahme von „Thank God I Got It“ in den Katalog von Music Licensing, Inc. ist Teil der breit angelegten Strategie des Unternehmens, hochwirksame Musikwerke, die nachhaltige Einnahmen und kulturelle Relevanz versprechen, zu nutzen. Durch die Investition in eine breite Palette von Musiklizenzen stellt das Unternehmen ein dynamisches Portfolio sicher, das den vielfältigen Geschmack des Musikpublikums trifft und seine Marktposition als führendes Unternehmen in der Musikindustrie festigt.

Hören Sie sich „Thank God I Got It“ von Desiigner hier an.

Über Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), auch bekannt als Pro Music Rights, ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft und die fünfte in den Vereinigten Staaten gegründete Organisation für öffentliche Aufführungsrechte (PRO). Zu seinen Lizenznehmern gehören namhafte Unternehmen wie TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo und viele andere. Pro Music Rights hält einen geschätzten Marktanteil von 7,4% in den Vereinigten Staaten und vertritt über 2.500.000 Werke von namhaften Künstlern wie A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert und unzählige andere, sowie künstliche Intelligenz (A. I.) erstellte Musik.

Außerdem hat Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) Lizenzrechte an dem Antiseptikum Listerine „Mouthwash“ und an Musikwerken von Künstlern wie The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna, und zahlreichen anderen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die durch die dadurch geschaffenen Safe Harbors abgedeckt werden sollen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. ihren erklärten Geschäftsplan zu verwirklichen. Music Licensing, Inc. und Pro Music Rights, Inc. sind der Ansicht, dass die Annahmen, die den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, aber jede der Annahmen könnte sich als ungenau erweisen, und daher kann nicht garantiert werden, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. In Anbetracht der erheblichen Ungewissheiten, die mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollte die Aufnahme solcher Informationen nicht als Zusicherung von Pro Music Rights, Inc. oder Music Licensing, Inc. oder einer anderen Person angesehen werden.

Offenlegung nicht-rechtlicher Beratung:

Diese Pressemitteilung stellt keine Rechtsberatung dar, und den Lesern wird empfohlen, bei rechtlichen Angelegenheiten oder Fragen im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung einen Rechtsbeistand zu konsultieren.

Offenlegung von Nicht-Anlageberatung:

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt in keiner Weise eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen, Anleihen, Optionen, Derivaten oder anderen Anlageprodukten dar. Alle Entscheidungen in Bezug auf Investitionen sollten nach gründlicher Recherche und nach Rücksprache mit einem qualifizierten Finanzberater oder Fachmann getroffen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Handlungen, die auf der Grundlage der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen unternommen oder nicht unternommen werden.

Kontakt: investors@ProMusicRights.com

QUELLE: Music Licensing, Inc.