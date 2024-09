Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) anuncia aquisição de direitos autorais de “Thank God I Got It” de Desiigner, reforçando seu portfólio diversificado e repleto de estrelas

NAPLES, Flórida, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), uma entidade líder na indústria musical, tem o prazer de anunciar a aquisição dos direitos autorais de "Thank God I Got It", do renomado artista Desiigner. Esta aquisição ressalta o comprometimento da Music Licensing, Inc. em diversificar seu portfólio com ativos de alta qualidade e geradores de receita.

Esta compra estratégica se soma a uma série de aquisições recentes da Music Licensing, Inc., incluindo obras musicais de artistas icônicos como Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey e muitos outros. Essas aquisições se alinham à estratégia da empresa de investir em uma ampla variedade de talentos e gêneros musicais, aprimorando suas ofertas e atraindo um público global.

Jake P. Noch, CEO da Music Licensing, Inc., comentou sobre a aquisição: “Garantir os direitos de 'Thank God I Got It' juntamente com obras de outros gigantes da indústria musical fortalece significativamente o nosso portfólio e nos coloca em posição favorável para um crescimento contínuo. “Cada um desses artistas traz um som e uma base de fãs únicos, aumentando o potencial para fluxos de royalties sólidos e enriquecendo a base de ativos da nossa empresa.”

A adição de “Thank God I Got It” ao catálogo da Music Licensing, Inc. faz parte da estratégia mais ampla da empresa de alavancar obras musicais de alto impacto que prometem receita sustentável e relevância cultural. Ao investir em uma ampla variedade de royalties musicais, a empresa garante um portfólio dinâmico que atende aos diversos gostos do público ouvinte de música e consolida sua posição de mercado como líder na indústria musical.

Ouça “Thank God I Got It” de Desiigner aqui.

Sobre Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), também conhecida como Pro Music Rights, é uma holding diversificada e a quinta organização de direitos de execução pública (PRO) formada nos Estados Unidos. Entre seus licenciados estão empresas notáveis ​​como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo e muitas outras. A Pro Music Rights detém uma participação de mercado estimada de 7,4% nos Estados Unidos, representando mais de 2.500.000 obras de artistas notáveis ​​como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert e inúmeros outros, bem como música criada por inteligência artificial (IA).

Além disso, a Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) possui participações em royalties no Listerine “Mouthwash” Antiseptic e em obras musicais de artistas como The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna e muitos outros.

Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, as quais devem ser abrangidas pelos portos seguros criados por elas. Os investidores são advertidos de que todas as declarações prospectivas envolvem incertezas e riscos, incluindo, entre outros, a capacidade da Music Licensing, Inc. e da Pro Music Rights, Inc. de cumprir seu plano de negócios declarado. A Music Licensing, Inc. e a Pro Music Rights, Inc. acreditam que as suposições subjacentes às declarações prospectivas aqui contidas são razoáveis, cientes de que qualquer uma das suposições pode ser imprecisa e, portanto, não há garantia de que as declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa sejam precisas. Tendo em vista as incertezas significativas inerentes às declarações prospectivas aqui incluídas, a inclusão de tais informações não deve ser considerada uma representação da Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc. ou de qualquer outra pessoa.

Divulgação de aconselhamento não jurídico:

Este comunicado à imprensa não constitui aconselhamento jurídico, e os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento jurídico para quaisquer questões ou dúvidas jurídicas relacionadas ao conteúdo aqui contido.

Divulgação de aconselhamento não relacionado a investimentos:

Esta comunicação tem fins exclusivamente informativos e não implica ou constitui de forma alguma uma recomendação ou solicitação para a compra ou venda de quaisquer papéis, commodities, títulos, opções, derivativos ou quaisquer outros produtos de investimento. Quaisquer decisões relacionadas a investimentos devem ser tomadas após pesquisa completa e consulta com um consultor ou profissional financeiro qualificado. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer ações tomadas ou não tomadas com base nas informações fornecidas nesta comunicação.

Contato: investors@ProMusicRights.com

FONTE: Music Licensing, Inc