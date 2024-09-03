全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 XPEL, Inc. 投資者在對 XPEL 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 2 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 XPEL, Inc. (NASDAQ: XPEL) 證券之人士注意，2024 年 10 月 7 日是重要的首席原告截止日期。

影響性：倘若您在集體訴訟期內曾購買 XPEL 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 XPEL 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20245，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。 該案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 10 月 7 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發佈通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。 事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性的陳述和/或沒有披露以下情況：(1) XPEL 的競爭對手正在虹吸越來越大的市場部分；(2) 因此，XPEL 的收入增長越來越依賴於現有的客戶和合作夥伴；(3) 因此，XPEL 在 2023 年和 2024 年的收入增長減少；(4) 因此，被告對 XPEL 的業務、營運和前景的正面聲明具有重大誤導性和/或缺乏合理的基礎。 訴訟聲稱，當市場得悉真實詳情時，投資者遭受了損失。

如欲加入 XPEL 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20245，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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