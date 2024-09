22. Internationale Ausstellung für die Ausrüstungsfertigung in Shenyang stattgefunden

SHENYANG, China, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. September hat in Shenyang die 22. Internationale Ausstellung für die Ausrüstungsfertigung in China stattgefunden. Die diesjährige Ausstellung mit dem Motto „Intelligente neue Ausrüstung, neue hochwertige Produktivkräfte“ brachte führende Unternehmen der Ausrüstungsfertigungsbranche aus dem In- und Ausland zusammen, um die neuesten technologischen Errungenschaften zu präsentieren und Branchentrends zu erkunden. Zahlreiche hochwertige intelligente Geräte feierten auf der Plattform der Ausstellung ihre Weltpremiere und förderten die qualitativ hochwertige Entwicklung hochwertiger Geräte in der Ausrüstungsfertigungsbranche.



Ein Medien-Ausschnitt zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

In einer 100.000 Quadratmeter großen Ausstellungshalle wurden insgesamt 3.462 Stände aufgebaut, um fortschrittliche Fertigungstechnologien und intelligente Geräte aus aller Welt sowie die Ergebnisse des Übergangs von alten zu neuen treibenden Kräften, Großprojekten und Kooperationsbedarf umfassend zu präsentieren. Die Ausstellung konzentrierte sich auf die Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte und zeigte neue treibende Kräfte und Trends im Bereich der Ausrüstungsfertigung auf.

Die Ausstellung zog insgesamt 946 Unternehmen aus der Ausrüstungsfertigung aus Ländern und Regionen wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan, Italien, Kanada, der Schweiz, Vietnam, Malaysia und aus 21 Provinzen und Gemeinden wie Peking, Shanghai, Tianjin, Guangdong und Jiangsu an. Zu den renommierten globalen Ausrüstungsherstellern, die an der Ausstellung teilnahmen, gehörten Hexagon, Zeiss und Tesla. Zu den führenden Unternehmen der Branche in China, die an der Ausstellung teilnahmen, gehörten die Beijing Jingdiao Group, GSK CNC Equipment Co. Ltd., Haitian Precision, Jinan Bodor, Shengu Group Co., Ltd., Northern Heavy Industries, SIASUN, BYD und Chery, wobei der Schwerpunkt der Ausstellung auf „Hightech“ lag.

Auf der Ausstellung wurden eine Reihe von Exponaten, die den höchsten Stand der aktuellen chinesischen Fertigung repräsentieren, bekannt als „Shenyang Manufacturing“ und „Shenyang Intelligent Manufacturing“, gezeigt, um der Welt die Entwicklungsleistungen der alten Industriebasis im Nordosten Chinas vor Augen zu führen.

Auf der Ausstellung nahm der Anteil hochwertiger intelligenter Exponate deutlich zu, mit einem eigenen Bereich für High-Tech-Ausrüstung und einem eigens eingerichteten Robotik-Pavillon. Die High-Tech-Maschinen und -Ausrüstungen sowie die zeitspezifischen Ausstellungsstände erstrahlten gemeinsam am Veranstaltungsort und spiegelten das Thema „Intelligente neue Ausrüstung, neue hochwertige Produktivkräfte“ anschaulich wider.

Quelle: Organisationskomitee der 22. Internationalen Ausstellung für die Ausrüstungsfertigung in China