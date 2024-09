ベライト・バイオ (Belite Bio)、ヘンドリック・P・N・ショル医学博士、修士 (Hendrik P. N. Scholl, MD, MA) をチーフ・メディカル・オフィサーに任命

September 03, 2024 19:00 ET | Source: Belite Bio, Inc Belite Bio, Inc