Belite Bio 宣佈委任醫學博士Hendrik P. N. Scholl 為首席醫療總監

聖地牙哥, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belite Bio, Inc (NASDAQ: BLTE)(以下簡稱「Belite Bio」或「公司」)Belite Bio 是一家臨床階段生物製藥和藥物開發公司,致力於針對尚無有效治療方法的視網膜退化病變開發新型療法。今天該公司宣佈,其董事會已委任醫學博士 Hendrik P. N. Scholl 為首席醫療總監,即時生效。 在斯特格病變及老年黃斑病變 (AMD) 領域,Scholl 博士為全球公認、首屈一指的權威,在治療視網膜病變(包括 Belite Bio 關鍵候選藥物 Tinlarebant 所針對的兩種關鍵適應症)方面具有數十載專業經驗。

Belite Bio 董事長暨行政總裁Tom Lin 博士表示:「Scholl 博士為當代多項眼科重要進展的開創者,我們非常榮幸且興奮地歡迎他加入 Belite Bio。Scholl 博士曾擔任我們斯特格病變 2 期和 3 期試驗的數據與安全監測委員會主席,他加入 Belite Bio 的決定進一步證實了我們對 Tinlarebant 在改善衰弱性黃斑病變患者生活方面具有巨大潛力的信念。在我們推進Tinlarebant臨床進程中,Hendrik Scholl首席醫療總監的領導、專業知識及解決高度未被滿足醫療需求的決心將是一大助力。」

Scholl 博士表示:「我很高興能在公司發展的關鍵時刻加入 Belite Bio。我畢生致力於改善視網膜疾病患者的生活,我對 Belite Bio開發斯特格病變與乾性黃斑部病變突破性療法所採行的創新方法感到驚豔,這些疾病一直以來缺乏有效的治療方案, 我期待與團隊合作推動 Tinlarebant 的開發,為全球患者帶來希望。」

Scholl 博士是 Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel(瑞士巴塞爾大學分子與臨床眼科研究所)創辦人及科學聯合主任, 也曾任瑞士巴塞爾大學的眼科教授及系主任。 他目前擔任歐洲視覺協會會長與歐洲最大的眼科臨床研究網 EVICR.net 及其視網膜失養症專家委員會的主席。此外,他亦是 Swiss Association for Research in Vision and Ophthalmology(ARVO-SWISS,瑞士視力和眼科研究協會)的創辦人和主席。

Scholl 博士在學術界職業生涯中的傑出成就,包括在多個重要學術機構擔任領導職務。 最近,他在約翰霍普金斯大學醫學院 Wilmer Eye Institute(威爾默眼科研究所)擔任眼科教授和講座教授。 在約翰霍普金斯醫院,他曾擔任視網膜退化病變診所主管及視覺神經生理學服務部總監。 在 Wilmer Eye Institute,他還擔任 Johns Hopkins Center for Stem Cells and Ophthalmic Regenerative Medicine(約翰霍普金斯幹細胞和眼科再生醫學中心)的聯席總監。

Scholl 博士是最大規模的斯特格病變自然病史研究 (ProgStar Study) 的協調首席研究員,該研究共招募了 365 名受試者。 在其職業生涯中,他參與了 10 多項有關斯特格病變和老年黃斑病變的臨床研究,也在同儕審查之期刊上發表超過280篇文章與評論,Hendrik Scholl 博士更獲得無數的榮譽獎項,其中包括歐洲視覺獎、美國視網膜專家協會會長獎、黃斑部協會W. Richard Green 獎及Paul Henkind 紀念獎、瑞士Alfred-Vogt 獎,以及視覺與眼科研究協會(ARVO)Kupfer 獎。目前Hendrik Scholl博士擁有匈牙利布達佩斯塞梅爾維斯大學的榮譽博士學位,並擔任奧地利維也納醫學大學的客座教授。

在 25 年的工作經歷中,Scholl 博士領導和參與了多個董事會和諮詢委員會。 目前,他是 Pro Retina Deutschland、Foundation Fighting Blindness、伊拉斯姆斯大學醫學中心、AIBILI 和 Institut de la Vision(巴黎)的科學顧問委員會成員;Droia NV 的投資顧問委員會成員;Roche Holding AG 和 ViGeneron GmbH 的數據安全監測委員會成員。

Hendrik Scholl 畢業於德國圖賓根大學醫學院,取得文學碩士學位及醫學博士學位。在圖賓根大學眼科醫院完成了專科醫師訓練後,即於全球知名眼科醫院的倫敦莫菲爾德眼科醫院和眼科研究所進行研究員培訓,後於德國波恩大學眼科診所獲取德國研究基金會海森堡計劃的黃斑部疾病教授職位。

